F1, con Carlos Sainz in Williams si riempie un altro tassello della line-up piloti 2025

Come ampiamente preventivato e preventivabile, le vacanze estive del Mondiale di Formula Uno 2024 sono state l’occasione giusta per un annuncio importante: Carlos Sainz saluta la Ferrari e nella prossima stagione si accaserà in Williams. Un movimento che era ormai sulla bocca di tutti e che permetterà allo spagnolo di rimanere nello schieramento anche nel 2025, in attesa (come pare) di dare il via alla propria avventura in Audi nel 2026.

La griglia di partenza del campionato in arrivo si sta andando a completare, un tassello alla volta. Ma, dopo un 2024 all’insegna della continuità pressoché assoluta, tra qualche mese vivremo una vera e propria rivoluzione. Facciamo il quadro della situazione. A questo punto per il team di Grove la line-up dei piloti parla di Carlos Sainz e Alexander Albon.

Passiamo poi alla scuderia al momento al vertice della classifica costruttori: la Red Bull. Di sicuro c’è solo Max Verstappen (salvo partenze-shock verso la Mercedes), dato che Sergio Perez potrebbe addirittura non essere sulla RB20 al ritorno dopo le vacanze estive. Il messicano un contratto ce l’ha e lo ha rinnovato da pochi mesi (per altri 2 anni), ma Daniel Ricciardo, Liam Lawson e Yuki Tsunoda sono all’orizzonte.

In casa McLaren, invece, tutto tranquillo. Anche nel 2025 vedremo in azione Lando Norris e Oscar Piastri, un duo che, come si sta vedendo, sta davvero elettrizzando il Circus. Tutto già deciso anche per la Ferrari. Al fianco di Charles Leclerc vedremo Lewis Hamilton (annunciato ormai da diversi mesi).

Passiamo alla Mercedes. Con la partenza del “Re Nero”, il ruolo di prima guida passa ufficialmente a George Russell. Al suo fianco chi ci sarà? Tutto sembra portare in direzione di Andrea Kimi Antonelli ma, come ben sappiamo, il team principal Toto Wolff aspetterà Max Verstappen fino all’ultimo giorno possibile per una eventuale trattativa.

Ci saranno novità anche in casa Alpine. Pierre Gasly è confermato, ma al suo fianco non ci sarà più Esteban Ocon. Il nome del sostituo rimane avvolto nel mistero. Si parla di Guanyu Zhou (con i suoi munifici sponsor alle spalle) e Jack Doohan, ma una decisione non è ancora stata presa. Si prosegue sulla continuità, invece, in casa Aston Martin con Fernando Alonso e Lance Stroll di nuovo insieme. In Kick Sauber, invece, è stato ufficializzato l’arrivo di Nico Hulkenberg. Con lui potrebbe rimanere Valtteri Bottas? Il finlandese non sta ottenendo risultati e il team sta seriamente pensando di appiedarlo.

Passiamo alla Visa Cash App Racing Bulls con Yuki Tsunoda confermato (salvo passaggio in Red Bull), con Daniel Ricciardo o Liam Lawson come possibili vicini di box. Rinnovamento totale, invece, in Haas. La prossima line-up vedrà infatti Esteban Ocon e Oliver Bearman, con conseguente addio di Kevin Magnussen.