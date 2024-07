F1, Christian Horner: “Un venerdì positivo. Verstappen ha pezzi nuovi, Perez mai così bene dalla Cina”

Sorride, e lo fa in maniera convinta, Christian Horner, al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring, posizionato appena fuori dalla capitale Budapest, infatti, il team principal della Red Bull ha visto nuovamente una RB20 davvero competitiva ai massimi livelli.

Il miglior tempo è stato fissato da Lando Norris in 1:17.788, ma alle sue spalle troviamo Max Verstappen a 243 millesimi, con Carlos Sainz terzo a 397 e un redivivo Sergio Perez quarto a 467. Quinta posizione per George Russell a 506 millesimi dalla vetta, sesta per Kevin Magnussen a 527, mentre è settimo Lewis Hamilton a 575. Ottavo Daniel Ricciardo a 583 millesimi, nono Alexander Albon a 726 quindi completa la top10 Fernando Alonso a 731.

Al termine della FP2, il team principal del team Red Bull ha analizzato quanto visto in pista a Sky Sports UK: “Penso che si tratti di un venerdì positivo. Nel caso di Sergio Perez direi che è il miglior venerdì dal Gran Premio di Cina ad oggi. Le due monoposto stanno andando bene, c’è una leggera differenza tra di loro dato che entrambe hanno a disposizione aggiornamenti. L’unica cosa che manca a Checo rispetto a Max sono il cofano motore e l’elemento sidepod, ma tutto il resto è identico”.

Christian Horner prosegue: “Credo che tra i due la differenza sia stata solo una questione di sicurezza e feeling. Per alcune settimane la vettura è stata un po’ sul filo del rasoio e Max evidentemente l’ha saputa gestire meglio. Spero che le novità che abbiamo portato qui possano portare la vettura in una finestra ampia di utilizzo. Vogliamo tutti che Checo torni al potenziale che ha mostrato nelle prime 4-5 gare, e sappiamo che ne è capace. Anche per questo motivo abbiamo voluto la sua conferma anche per il prossimo anno”.