F1, Norris svetta in FP2 a Budapest con la McLaren. Ferrari in difficoltà sul passo, Leclerc a muro

Va in archivio con il miglior tempo di Lando Norris la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2024, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese della McLaren ha fatto la differenza con un time-attack impressionante, fermando il cronometro in 1’17″788 e rifilando distacchi importanti alla concorrenza.

Seconda piazza a 243 millesimi dalla vetta per la Red Bull di Max Verstappen, ancora alla ricerca del set-up ottimale all’Hungaroring di Budapest, mentre Carlos Sainz si è inserito in terza posizione con la sua Ferrari a 397 millesimi dalla testa. Buon rendimento dunque sul giro secco per lo spagnolo della Rossa, che ha fatto però tanta fatica rispetto a McLaren, Red Bull e Mercedes nella gestione delle gomme medie sulla lunga distanza durante la simulazione di gara.

Scuderia di Maranello che si lecca le ferite anche a causa dell‘incidente di Charles Leclerc, costretto ad abbandonare la FP2 dopo meno di venti minuti per aver danneggiato la sua SF-24 in seguito ad un forte impatto con le barriere in uscita da curva 4. Da segnalare in casa Red Bull alcuni segnali di ripresa da parte di Sergio Perez, in palla sin dal primo giro della sessione e quarto alla fine in classifica a 0.467 dal leader con un ritmo incoraggiante nel long-run.

Mercedes si conferma solida ma non troppo brillante con il quinto posto di George Russell ed il settimo di Lewis Hamilton a mezzo secondo dal miglior crono di Norris, mentre si piazzano in top10 anche Kevin Magnussen 6° con la Haas, Daniel Ricciardo 8° con la Racing Bulls, Alex Albon 9° con la Williams e Fernando Alonso 10° con l’Aston Martin. Solo 13° Oscar Piastri, autore di un errore nel suo unico time-attack con gomme morbide nuove sulla McLaren.

CLASSIFICA FP2 GP UNGHERIA F1 2024

1 Lando NORRIS McLaren1:17.788 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.243 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.397 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.467 6

5 George RUSSELL Mercedes+0.506 4

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.527 4

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.575 4

8 Daniel RICCIARDO RB+0.583 4

9 Alexander ALBON Williams+0.726 4

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.731 3

11 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.798 5

12 Logan SARGEANT Williams+0.823 4

13 Oscar PIASTRI McLaren+0.830 5

14 Esteban OCON Alpine+0.966 5

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.003 5

16 Pierre GASLY Alpine+1.100 5

17 Lance STROLL Aston Martin+1.391 3

18 Charles LECLERC Ferrari+1.498 2

19 Yuki TSUNODA RB+1.818 4

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber+2.279 4