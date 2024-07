F1, Charles Leclerc: “Credo ancora negli obiettivi più ambiziosi, stiamo lavorando per massimizzare il potenziale”

Voltare pagina. La Ferrari spera di farlo nel prossimo week end del Mondiale di F1, di scena all’Hungaroring. Sul tracciato magiaro, la Rossa si augura di ritrovarsi. Per l’occasione, la scuderia di Maranello introdurrà un nuovo fondo abbinato al pacchetto aerodinamico fatto esordire in Catalogna. L’obiettivo è quello di risolvere la problematica del bouncing.

Da domani, nel corso delle prime prove libere, le idee saranno più chiare. All’insegna dell’ottimismo sono le dichiarazioni alla BBC del monegasco Charles Leclerc, che sembra aver tratto giovamento dalla pausa di una settimana dopo le tante difficoltà a Silverstone.

“Nelle ultime gare non siamo stati dove vorremmo essere in termini di prestazioni e questa è la mia priorità: tornare a lottare per pole e vittorie. Mi aspetto che saremo in lotta con McLaren e Red Bull non appena avremo massimizzato il potenziale dei nostri aggiornamenti“, ha dichiarato Leclerc.

Fiducia e voglia di fare in Charles: “Credo ancora che gli obiettivi più alti siano possibili, mi riferisco al mondiale. Lo credo davvero. Per me è importante mantenere questo ottimismo e le motivazioni alte. Alla fine parliamo di due decimi di secondo. E, se mettiamo tutto assieme, non è così assurdo. Dobbiamo concentrarci su ogni singolo dettaglio e la stagione è ancora lunga, per cui ci credo“, ha concluso il monegasco.