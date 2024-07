F1, a Silverstone si profila un altro testa a testa tra Norris e Verstappen per le pole. Incognita Ferrari

Red Bull e McLaren erano le grandi favorite alla vigilia del weekend di Silverstone, considerando il trend delle ultime settimane ed il layout del circuito inglese, ed in effetti le prove libere del venerdì hanno dato conferme in tal senso. Si preannuncia dunque un nuovo duello tra Max Verstappen e Lando Norris in vista delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2024, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Dopo il rovente duello per la vittoria andato in scena domenica scorsa in Austria, terminato con il contatto e la conseguente doppia foratura, i due amici/rivali saranno ancora una volta i protagonisti più attesi verso una battaglia per la pole position che potrebbe rivelarsi altamente incerta e spettacolare. McLaren ha dettato legge sul giro secco in FP2 con gomme soft, tuttavia Red Bull ha sempre molto margine (tra benzina e mappature del motore) nelle libere.

Vedremo se qualcun altro sarà in grado di inserirsi nella lotta per le prime due posizioni, magari con un exploit in Q3 di Oscar Piastri (talvolta al livello del compagno di squadra Norris nel time-attack ed estremamente competitivo nei curvoni ad alta velocità) o di un altro top team. Al momento però Mercedes e Ferrari sembrano un gradino sotto sul piano della performance pura in qualifica, di conseguenza il loro vero obiettivo sarebbe presumibilmente la seconda fila in griglia.

Tanti punti interrogativi soprattutto per la Scuderia di Maranello, dopo un venerdì di test e di prove comparative tra la nuova versione della SF-24 e quella pre-Barcellona che hanno fornito dei riscontri contrastanti. Vedremo quale sarà la scelta definitiva di Charles Leclerc e Carlos Sainz per il prosieguo del fine settimana, con lo spauracchio pioggia sempre in agguato.