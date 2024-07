Europei calcio 2024 oggi in tv: orari, calendario 6 luglio, streaming

Si completa il quadro dei quarti di finale degli Europei 2024 di calcio, in corso in Germania: oggi, sabato 6 luglio, scendono in campo alle 18.00 Inghilterra – Svizzera, ed alle ore 21.00 Paesi Bassi – Turchia. Le due vincenti si affronteranno in semifinale.

Alle 18.00 la diretta tv di Inghilterra – Svizzera degli Europei 2024 di calcio sarà affidata a Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Rai Play. Non ci sarà la diretta live testuale.

Le stesse modalità saranno disponibili anche per il secondo incontro in programma: oltre a quanto detto per il primo match, però, alle 21.00, Paesi Bassi – Turchia si potrà seguire anche in diretta tv su Rai 1 HD anziché su Rai 2 HD. Per il resto sono confermati gli altri canali, mentre non ci sarà la diretta live testuale.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO 2024 OGGI

Sabato 6 luglio – Quarti di finale

18.00 Inghilterra – Svizzera – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

21.00 Paesi Bassi – Turchia – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

