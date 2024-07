Calcio, la Francia elimina il Portogallo ai rigori e va in semifinale agli Europei

Sarà Spagna-Francia la prima semifinale degli Europei 2024 di calcio: la selezione transalpina elimina il Portogallo ai rigori nella sfida giocata ad Amburgo per 5-3 dopo lo 0-0 maturato al termine dei supplementari. Decisivo il palo colto dal dischetto da Joao Felix nella terza serie.

Primo tempo avaro di emozioni, mentre la seconda frazione dei tempi regolamentari regala qualche sussulto in più, ed è il Portogallo a rendersi maggiormente pericoloso: allo scoccare dell’ora di gioco Bruno Fernandes impegna Maignan, a ruota Cancelo non trova lo specchio, ed infine Vitinha chiama ancora al grande intervento l’estremo difensore transalpino.

Si desta dal torpore la Francia, con Kolo Muani che al 66′ si fa ribattere una conclusione da buone posizione, mentre a seguire Camavinga e poi Dembelé non trovano lo specchio. L’equilibrio non si spezza, così si va ai supplementari, dove però le occasioni latitano: l’unica vera emozione la regala al minuto 108 Joao Felix, che si avventa di testa sull’assist di Conceicao ma non inquadra lo specchio.

Si va ai rigori, ed inizia a calciare la Francia: segnano, nell’ordine, Dembelé, Cristiano Ronaldo, Fofana, Bernardo Silva e Koundé, poi Joao Felix coglie il palo che si rivelerà sanguinoso per i lusitani. Barcola segna, Nuno Mendes tiene a galla il Portogallo, ma Theo Hernandez non perdona e manda in semifinale la Francia.