Europei calcio 2024, il tabellone delle semifinali: date, orari, programma, tv

Il titolo continentale è ormai affare per quattro squadre: agli Europei 2024 di calcio, in corso in Germania, il tabellone si è allineato alle semifinali, che andranno in scena martedì 9 e mercoledì 10, mentre la finalissima si disputerà domenica 14.

Nella parte alta del tabellone la Spagna affronterà la Francia. nel match in programma martedì 9 luglio alle ore 21.00 a Monaco di Baviera. Nella parte bassa, invece, i Paesi Bassi affronteranno l’Inghilterra nella sfida prevista mercoledì 10 luglio alle ore 21.00 a Dortmund.

La diretta tv degli Europei 2024 di calcio sarà affidata a Rai e Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita per tutte le partite da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO 2024

Semifinali

Martedì 9 luglio

49 Spagna – Francia (Monaco, 21:00)

Mercoledì 10 luglio

50 Paesi Bassi – Inghilterra (Dortmund, 21:00)

Giorni di riposo: 11, 12 e 13 luglio

Finale

Domenica 14 luglio

51 V49 – V50 (Berlino, 21:00)

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai e Sky Sport.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.