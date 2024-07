Calcio, i Paesi Bassi ribaltano la Turchia e si regalano la semifinale degli Europei contro l’Inghilterra

Saranno i Paesi Bassi a sfidare l’Inghilterra nella seconda semifinale degli Europei 2024 di calcio in corso in Germania: all’Olympiastadion di Berlino i neerlandesi ribaltano la partita dei quarti di finale contro la Turchia di Vincenzo Montella nella ripresa e vincono per 2-1 dopo essere andati al riposo in svantaggio.

Nel primo tempo l’unico vero lampo è il gol della Turchia: al 35′ Guler crossa al centro ed Akaydin non si fa pregare, con la sua conclusione che lambisce la traversa e si insacca per la rete del vantaggio anatolico. La selezione di Montella va così al riposo in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa la Turchia sfiora il raddoppio con la punizione di Guler che al 56′ scheggia il palo, poi al 65′ Yildiz impegna Verbruggen. Finalmente si vedono i Paesi Bassi: al 70′ Weghorst fa sporcare i guanti a Gunok, ma a ruota de Vrij trova la deviazione vincente sul cross di Depay e firma l’1-1.

Continuano a premere i Paesi Bassi, che al 76′ trovano il colpo del ko con lo sfortunato autogol di Muldur, il quale nel tentativo di respingere un pallone insidioso, lo infila nella propria porta. Al minuto 89 Tosun non trova lo specchio di testa, a ruota Gunok si supera su Gakpo, ma in pieno recupero è Verbruggen a negare il pareggio a Kilicsoy. Vincono i Paesi Bassi per 2-1, eliminata la Turchia di Vincenzo Montella.