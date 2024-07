Errani-Noskova oggi in tv, Wimbledon 2024: orario, programma, streaming

Dodicesima partecipazione in tabellone principale a Wimbledon per Sara Errani. L’ex numero 5 del mondo, tornata in finale Slam in doppio al Roland Garros con Jasmine Paolini, va a giocarsi un confronto piuttosto interessante contro la ceca Linda Noskova.

Le due giocatrici non hanno mai incrociato la racchetta l’una contro l’altra, anche per via di un autentico gap generazionale. La bolognese arriva da una semifinale al WTA 125 di Gaiba, in Veneto, città protagonista di un piccolo miracolo come la realizzazione di questo torneo su erba unico in Italia. Di contro, la ceca ha giocato match anche importanti nell’avvicinamento, ma non è mai andata oltre il secondo turno. Ci potrebbe essere un po’ più partita di ciò che dicono i pronostici (che, va comunque detto, vedono Noskova favorita).

Il match tra Sara Errani e Linda Noskova si giocherà come quarto dalle ore 12:00 sul Court 4. Sarà possibile seguirlo su Sky Sport, che deve definirne ancora la collocazione esatta tra Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis e i canali dal 252 al 257. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now.

CALENDARIO ERRANI-NOSKOVA, WIMBLEDON 2024 OGGI

Lunedì 1° luglio

COURT 4

Ore 12:00 Yastremska (UKR) [28]-Podoroska (ARG) – 1° turno donne

Kostyuk (UKR) [19]-Sramkova (SVK) – 1° turno donne

Bergs (BEL) [Q]-Cazaux (FRA) – 1° turno uomini

Errani (ITA)-Noskova (CZE) [26] – 1° turno donne – Diretta tv su Sky Sport

PROGRAMMA ERRANI-NOSKOVA, WIMBLEDON 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (uno oppure due canali tra Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis, Sky Sport da 252 a 257)

Diretta streaming: Sky Go, Now