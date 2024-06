Wimbledon 2024: Elisabetta Cocciaretto costretta al forfait dai Championships

Infezione virale. Questa è la ragione per cui l’Italia perde una delle sue cinque giocatrici in tabellone principale a Wimbledon. Elisabetta Cocciaretto è costretta a saltare i Championships prima ancora di poterli giocare, e comunica il forfait già di venerdì, a due giorni dal potenziale debutto.

La marchigiana, che era arrivata in semifinale a Birmingham e dunque pareva in un buon momento dal punto di vista tennistico, avrebbe dovuto affrontare la qualificata rumena Anca Todoni. Ad entrare in tabellone è la serba Olga Danilovic, che da lucky loser giocherà per la prima volta sui prati dell’All England Lawn Tennis Club, dove aveva sfiorato la qualificazione già nel 2019.

La numero 2 d’Italia aveva già dovuto saltare l’ultimo torneo di preparazione a Wimbledon, vale a dire il WTA 500 di Bad Homburg, dove avrebbe dovuto affrontare la greca Maria Sakkari. Sembrava solo una mossa precauzionale, invece si è rivelato un problema di maggiore entità che la blocca in questa fattispecie.

Cocciaretto aveva raggiunto il secondo turno nel 2022 e il terzo nel 2023. Delle quattro italiane rimanenti, Jasmine Paolini a parte (con la spagnola Sara Sorribes Tormo, che erbivora non è; semmai con lei le partite di solito durano molto), tutte le altre si ritrovano con un sorteggio durissimo. Martina Trevisan avrà l’USA Madison Keys (che ha in questo il suo peggior Slam, ma due quarti li ha comunque raggiunti), Lucia Bronzetti la canadese Leylah Fernandez (in finale a Eastbourne) e Sara Errani la ceca Linda Noskova (numero 26 del seeding, ma forse un po’ più accessibile delle due citate).