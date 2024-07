Equitazione, Global Champions Tour Riesenbeck 2024: vince il belga Spits, settimo Gaudiano

L’ultima tappa del Global Champions Tour 2024 prima delle imminenti Olimpiadi di Parigi, nell’ambito equestre del salto ostacoli, parla belga: a vincere infatti sul campo di gara di Riesenbeck, in Germania, è stato Thibeau Spits.

In sella a Impress-K van’t Kattenheye Z, il cavaliere è riuscito a battere tutta la concorrenza al jump-off con un percorso netto col crono di 41.93, anticipando l’espertissimo tedesco Marcus Ehning, secondo con 43.57 (montando Coolio 42).

Terzo uno degli altri belgi in concorso, ossia Abdel Said, con Bonne Amie, in 41.04, ma con 4 penalità accumulate al barrage. In ottica italiana, c’è da rilevare il buon settimo posto di Emanuele Gaudiano: il cavaliere azzurro chiude il primo round in 76.58, ma con 4 penalità, che gli costano purtroppo il mancato passaggio al jump-off.

Nella classifica generale del Global Champions Tour, a comandare la graduatoria è sempre l’austriaco Max Kuhner, primo con 208 punti. Ora uno stop, come detto, per le Olimpiadi di Parigi: il circuito tornerà di scena a metà agosto direttamente da Londra.