Eloisa Coiro, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Lo scorso anno è riuscita a scendere sotto il muri dei due minuti per la prima volta in carriera e cercherà di farlo per la prima volta in stagione alle Olimpiadi. L’azzurra ha i mezzi per esprimersi in maniera brillante sul doppio giro di pista, l’obiettivo concreto è il superamento di un turno e l’accesso alla semifinale, magari andando a migliorare il personale di 1:59.61 siglato agli ultimi Mondiali.

Nome: Eloisa

Cognome: Coiro

Luogo e data di nascita: Roma, 1° dicembre 2000

Sport e disciplina: atletica (800)

Quando gareggia: venerdì 2 agosto (batterie), eventuale domenica 4 agosto (semifinale), eventuale lunedì 5 agosto (finale)