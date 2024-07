Dove vedere in tv Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio femminile 2025: orari, programma, streaming

Il momento della verità. Domani, martedì 16 luglio, la Nazionale italiana di calcio femminile affronta la Finlandia nell’ultimo match valido per le qualificazioni ai Campionati Europei 2024. Il calcio d’inizio è programmato per le 19:00 allo Stadio Druso di Bolzano.

Inutile dire che sarà una partita da non sbagliare. L’attuale classifica del raggruppamento 1 vede infatti l’Olanda al primo posto con 8 punti, seguite da Danimarca e Italia a quota 6 e, in ultimo, dalla Finlandia a quota 5. Per passare il turno senza patemi le nostre ragazze sono chiamate a vincere contro la compagine nordica nella partita di domani. Nel caso di sconfitta della Norvegia al cospetto dell’Olanda , potrebbe bastare anche un pareggio.

Ma in questi casi è assurdo fare calcoli. La squadra di Andrea Soncin infatti dovrà capitalizzare tutte le situazioni buone costruite lo scorso weekend a Sittard, dove si sono rese protagoniste di un primo tempo arrembante in cui è mancato soltanto il goal.

La partita tra Italia e Finlandia, valida per le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai SPORT+HD e in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto: azione dopo azione, passaggio dopo passaggio, rete dopo rete, per non perdervi davvero nulla. Di seguito tutti i dettagli.

ITALIA-FINLANDIA CALCIO FEMMINILE QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025

Martedì 16 luglio

Ore 19.00 Italia vs Finlandia al “Stadio Druso” di Bolzano- Diretta tv su Rai Sport+HD

PROGRAMMA ITALIA-FINLANDIA CALCIO FEMMINILE QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025: COME GUARDARLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport+HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport