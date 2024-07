Dove vedere in tv Italia-Cina, Mondiali sofball 2024: programma, orario, streaming

Un match inaugurale da affrontare come una Finale. Tra poco più di ventiquattro ore si alzerà il sipario in quel di Castions Di Strada, località del Friuli che ospita fino a sabato 20 luglio i Campionati Mondiali 2024 di softball. Domani, lunedì 15 luglio, la Nazionale italiana sfiderà infatti la Cina, partita cruciale per la sopravvivenza nel raggruppamento A.

Sì perché, ritrovatesi in un girone di ferro con la corazzata USA e e il Canada, le nostre ragazze non potranno permettersi alcun passo falso. La compagine asiatica, comunque compatta e ben organizzata, rappresenta un test di maturità molto importante. Una vittoria davanti al numeroso pubblico di casa potrebbe consentire continuità e fiducia in vista di due impegni davvero complicati.

Il precedente più recente tra le due squadre risale alla rassegna iridata del 2018, quando l’Italia riuscì a sconfiggere le avversarie, accedendo così nel quadro delle prime otto. Un risultato che però adesso non vale più niente: è tempo di dimostrare sul campo il buon lavoro di avvicinamento svolto negli ultimi mesi.

La partita tra Italia e Cina, prima disputa dei Mondiali 2024 di softball, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (203). In streaming sarà invece disponibile su Sky Go, Now TV e, attraverso paywall, su GameTime. Di seguito tutti i dettagli.

PROGRAMMA ITALIA-CINA, MONDIALI 2024 SOFTBALL

Lunedì 15 luglio

Ore 20:30 Cina-Italia – Gr. A

COME SEGUIRE I MONDIALI DI SOFTBALL IN TV

Diretta Tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport Arena (204

Diretta Streaming: Sky Go, Now Tv, GameTime