Dove vedere in tv Fognini-Bautista Agut oggi, Wimbledon 2024: orario, programma, streaming

Oggi, venerdì 5 luglio, Fabio Fognini tornerà nuovamente in scena. Dalle ore 12.00 italiane, il ligure affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut nel terzo turno del torneo di Wimbledon. Sul campo-16 il tennista italiano punterà alla qualificazione agli ottavi di finale per la prima volta in carriera, dopo aver raggiunto il terzo round in sette circostanze.

Un tabù da sfatare per Fabio, reduce da due vittorie molto convincenti contro il francese Luca Van Assche e soprattutto contro il norvegese Casper Ruud (n.8 del mondo). Indubbiamente lo scandinavo non è un “erbivoro”, ma il successo è sicuramente di prestigio per il livello di tennis che Fognini è stato in grado di esprimere. Quest’oggi sarà necessario replicare.

Bautista Agut ha sconfitto nel turno precedente Lorenzo Sonego e avrà quindi un altro italiano sul suo percorso. Un giocatore spagnolo atipico, dal momento che i suoi migliori risultati sono arrivati lontani dalla terra e proprio a Wimbledon raggiunge la semifinale nel 2019. Sono stati ben dieci i match giocati tra i due tennisti e Fognini guida in maniera netta 7-3.

La partita tra Fabio Fognini e Roberto Bautista Agut, valida per il terzo turno del torneo di Wimbledon, prevista sul campo-16 dalle ore 12.00 italiane, sarà stata trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport (dal 252 al 257) a seconda delle esigenze di palinsesto; in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

FOGNINI-BAUTISTA AGUT OGGI WIMBLEDON 2024 OGGI

Venerdì 5 luglio

Court 16 – Ore 12.00

R. Bautista Agut ESP vs F. Fognini ITA

N. Borges POR / A. Rinderknech FRA vs C. Broom GBR / A. Fery GBR

PROGRAMMA FOGNINI-BAUTISTA AGUT WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport (dal 252 al 257) a seconda delle esigenze di palinsesto.

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport