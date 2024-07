Tennis, il destino mette di fronte Djokovic-Nadal al 2° turno delle Olimpiadi. Fucsovics permettendo…

Novak Djokovic e Rafael Nadal potrebbero trovarsi l’uno contro l’altro al secondo turno del torneo olimpico. Il sorteggio del torneo maschile effettuato oggi ha sicuramente offerto questo incredibile colpo di scena, con i due grandi rivali che potrebbero affrontarsi nuovamente due anni dopo l’ultima volta.

Quella alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarebbe la sessantesima sfida della carriera, con il serbo che ne ha vinte trenta e con lo spagnolo che ha dunque l’occasione di pareggiare i conti. Djokovic è testa di serie numero 1 e va a caccia di quell’oro olimpico che finora gli è sempre mancato in carriera; Nadal, invece, era uno dei principali pericoli al momento del sorteggio, con il maiorchino che ha puntato praticamente tutto sui Giochi in una stagione che lo ha visto centellinare le sue presenze.

Prima della super sfida al secondo turno, però, sia Djokovic sia Nadal dovranno affrontare il loro match d’esordio. Il serbo incrocerà l’australiano Matthew Ebden, mentre lo spagnolo se la vedrà con l’ungherese Marton Fucsovics. Sicuramente più complicata la sfida del maiorchino.

Come detto, quella di Parigi 2024 potrebbe essere la sessantesima sfida tra di loro. L’ultimo scontro tra i due grandi campioni risale al 2022, ai quarti di finale del Roland Garros, con lo spagnolo che si impose in quattro set con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 7-6. Curiosità vuole che anche la penultima sfida tra Djokovic e Nadal si sia sempre tenuta sulla terra rossa parigina nel 2021, con il serbo che vinse la semifinale in rimonta per 3-6 6-3 7-6 6-2.

Il destino ha voluto che ancora una volta Parigi potrebbe essere nuovamente la sede di quello che appare forse l’ultimo capitolo di una rivalità leggendaria e che ha segnato (insieme a quelle con Roger Federer) praticamente vent’anni di questo sport.