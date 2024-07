Diamond League atletica oggi in tv, Parigi 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 7 luglio torna in scena la Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Appuntamento imperdibile allo Stadio Charlety di Parigi, la città che tra meno di tre settimane accoglierà le Olimpiadi. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese, dove tante stelle del panorama mondiale si fronteggeranno a viso aperto e scalderanno i motori proprio in vista dei Giochi. Non si prova l’impianto della rassegna a cinque cerchi, ovvero lo Stade de France.

Riflettori puntati su due fuoriclasse acclarati, che andranno a caccia del record del mondo: Armand Duplantis attaccherà i 6.25 metri nel salto con l’asta e Faith Kipyegon proverà a migliorare il 3:49.11 sui 1500 metri. Da non perdere il keniano Emmanuel Wanyonyi dopo il roboante 1:41.70 corso ai suoi Trials, il brasiliano Alison Dos Santos sui 400 ostacoli, l’ucraina Yaroslava Mahuchikh nel salto in alto, la dominicana Marileidy Paulino sui 400 metri, la statunitense Valarie Allman nel lancio del disco.

L’Italia si stringe attorno a quattro azzurri di altissimo rango. Grandissima attesa per Lorenzo Simonelli, fresco Campione d’Europa con lo squillante 13.05 corso all’Olimpico. Larissa Iapichino si rimette in gioco dopo aver conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo agli Europei. Filippo Tortu si rilancia sui 200 metri dopo il poco soddisfacente argento degli Europei. Zaynab Dosso si cimenterà nuovamente sui 100 metri dopo il bronzo europeo e il record italiano di 11.01.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa della Diamond League 2024 di atletica leggera che si disputa oggi pomeriggio a Parigi. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max (canale 205) dalle ore 16.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 16.00; diretta live testuale su OA Sport dalle ore 14.30.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI

Domenica 7 luglio

14.35 Salto in lungo (femminile)

15.07 Salto con l’asta (maschile)

15.08 110 ostacoli, batterie

15.15 Lancio del disco (femminile)

16.04 400 ostacoli (maschile)

16.15 800 metri (maschile)

16.19 Salto in lungo (femminile)

16.23 3000 siepi (maschile)

16.42 110 ostacoli, finale

16.45 Tiro del giavellotto (maschile)

16.51 400 metri (femminile)

17.00 100 metri (femminile)

17.06 3000 metri (maschile, non validi per la Diamond League)

17.21 200 metri (maschile)

17.31 3000 siepi (femminile)

17.50 1500 metri (femminile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 16.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205) dalle ore 16.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 16.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 16.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 14.30.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE ATLETICA

100 ostacoli: Lorenzo Simonelli.

200 metri (maschile): Filippo Tortu.

Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino.

100 metri (femminile): Zaynab Dosso.