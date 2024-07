Danilo Dennis Sollazzo, Olimpiadi Parigi 2024 tiro a segno: scheda e giorni di gara

Un debutto atteso. In occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024 salirà in pedana nel tiro a segno (specialità carabina 3 posizioni 50 M, carabina ad aria compressa 10 M) Danilo Dennis Sollazzo. Una prima volta importante per l’atleta lombardo, il quale vorrà presentarsi al cospetto della rassegna a cinque cerchi recitando il difficile ruolo di mina vagante. In carriera vanta un argento ai Mondiali de Il Cairo nel 2022 e un terzo posto continentale nella prova a squadre di Tallinn.

Nome: Danilo Dennis

Cognome: Sollazzo

Luogo e data di nascita: Casorate Sempione (Varese), 5/12/2002

Sport e disciplina: tiro a segno (Carabina 3p. 50 m , Carabina a.c. 10 m)

Quando gareggia:domenica 28 luglio (qualificazioni Carabina a.c 10 m), 29 luglio (ev. Finale Carabina a.c 10 m), mercoledì 31 luglio (qualificazioni Carabina 3p. 50 m), giovedì 1 agosto (ev. Finale Carabina 3p. 50 m)