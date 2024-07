Cosa è successo a Nadal: rischio forfait alle Olimpiadi in singolare, salta la sfida con Djokovic?

Rafael Nadal come Andy Murray? Può essere. Il mancino di Manacor e lo scozzese potrebbero essere uniti dallo stesso destino: cancellarsi in singolare per restare nel tabellone di doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel caso, l’uno assieme a Carlos Alcaraz, l’altro in compagnia di Daniel Evans. Ma se, per il nativo di Dunblane, è più una questione di (difficile) finale di carriera, per il maiorchino c’è dell’altro.

Fino a pochissimi giorni fa, gli allenamenti procedevano regolarmente. Non era raro vedere immagini di Nadal da solo o con Alcaraz, in qualche caso coadiuvati da David Ferrer nelle vesti di guida della delegazione spagnola. Poi, due giorni fa, un problema alla coscia e, come dichiarato da Carlos Moya, la cancellazione degli allenamenti di ieri.

In questa situazione, è chiaro che il sogno di molti, cioè la supersfida in un eventuale secondo turno con Novak Djokovic, è in pericolo. Ma lo sarebbe comunque, perché il sorteggio oppone Nadal all’ungherese Marton Fucsovics, non un cliente semplice, tantomeno per la versione del 14 volte vincitore del Roland Garros vista dal rientro in campo in poi. Un Nadal che non è più quello degli anni in cui aveva la capacità di dominare il circuito sul rosso anche all’80%. Il fatto è che questa versione dell’iberico all’80% non ci è mai neanche arrivata vicina nel 2024.

Per lo spagnolo questa è la terza partecipazione alle Olimpiadi, dopo quella vittoriosa di Pechino 2008 in singolare e quella, con trionfo in doppio assieme a Marc Lopez, del 2016. La Spagna, in questa rassegna a cinque cerchi, ha dovuto fare i conti con il forfait di Alejandro Davidovich Fokina e poi con la scelta di Pablo Carreno Busta di non usare il ranking protetto (quello che usa anche Nadal) per giocare il singolare, concentrandosi solo sul doppio con Marcel Granollers.