Tennis: Sara Errani giocherà anche in singolare a Parigi 2024! Tris con i due doppi alle quinte Olimpiadi

L’Italia avrà quattro rappresentanti anche nel tabellone di singolare femminile. Come riporta Lorenzo Fares, storica voce di SuperTennis, Sara Errani è ufficialmente entrata, e per lei questa quinta volta alle Olimpiadi, in quella Parigi che le ha dato le più grandi soddisfazioni della carriera, diventa un discorso completo.

Non solo il doppio femminile con Jasmine Paolini, non solo il doppio misto con Andrea Vavassori: anche l’impegno da sola, particolarmente agognato e alla fine raggiunto. Era fuori di 2 posti all’arrivo nella capitale francese. Una volta entrata l’australiana Daria Saville al posto della kazaka Elena Rybakina, a lei sarebbe servito un unico forfait per entrare. E quel forfait è arrivato.

Ed Errani prende proprio il posto dell’aussie, che avrebbe dovuto giocare con Qinwen Zheng. Sarà dunque la bolognese a sfidare, a neanche due settimane di distanza dal confronto di primo turno al WTA di Palermo, una delle giocatrici rampanti del circuito WTA, un futuro che è già presente e certezza ai piani alti. L’appuntamento è per sabato alle 12:00.

Il miglior risultato di Sara in singolare è il terzo turno di Rio 2016, mentre in doppio ha raggiunto i quarti sia a Londra (Wimbledon) 2016 che nei Giochi brasiliani. In doppio misto è alla seconda partecipazione (prima nel 2012 con Andreas Seppi). Nel complesso, una storia lungamente intrecciata con la rassegna a cinque cerchi, che ora può dire di aver vissuto su tutte le superfici possibili.