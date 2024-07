Come cambia il tabellone di Musetti a Wimbledon con l’eliminazione di Zverev: cambia tutto senza il n.4

La parte bassa del tabellone di singolare maschile di Wimbledon perde la testa di serie numero 4: è uscito negli ottavi di finale il tedesco Alexander Zverev, rimontato e sconfitto al quinto set dallo statunitense Taylor Fritz, numero 13 del seeding.

Sarà il nordamericano, dunque, il prossimo avversario di Lorenzo Musetti, numero 25 del tabellone e testa di serie più alta tra i tennisti ancora in corsa per il successo finale: tutti gli altri contendenti, infatti, precedono l’azzurro nel ranking ATP.

In caso di ulteriore successo contro lo statunitense, inoltre, l’azzurro giocherà la semifinale della parte bassa del tabellone: è già certo di un posto ai quarti l’australiano Alex de Minaur, il quale sfiderà il vincente della sfida tra il danese Holger Rune ed il serbo Novak Djokovic.

Sognare non costa nulla, ed allora potrebbe anche esserci un derby azzurro in finale: la parte alta del tabellone è presidiata da Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che nei quarti se la vedrà con il russo Daniil Medvedev, per poi affrontare in semifinale il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Tommy Paul.