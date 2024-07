Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Gauff? Nessuna top10 nel suo spicchio a Wimbledon

Jasmine Paolini è entrata definitivamente in una nuova dimensione agonistica: dopo aver vinto il WTA 1000 di Dubai e aver raggiunto la finale del Roland Garros, la tennista italiana si sta scatenando anche a Wimbledon e sta sognando a occhi aperti nel terzo Slam della stagione. La toscana ha raggiunto i quarti di finale sull’erba londinese dopo aver avuto la meglio sulla quotatissima Madison Keys e ora la numero 7 del ranking WTA (virtualmente sesta nella classifica mondiale) guarda a un tabellone decisamente interessante, soprattutto dopo l’eliminazione della statunitense Coco Gauff (numero 2 al mondo) per mano della connazionale Emma Navarro.

Non ci sono più top-10 nello spicchio che interessa la nostra portacolori. Jasmine Paolini affronterà proprio Emma Navarro ai quarti di finale: si tratta di una giocatrice insidiosa e dotata di buoni colpi, ma la 23enne non aveva mai raggiunto i quarti di finale di uno Slam prima di oggi (si era fermata agli ottavi al Roland Garros e al terzo turno agli Australian Open). La 28enne è però sotto per 3-0 nei precedenti contro l’americana: 7-5, 6-0 nei sedicesimi di finale a San Diego nel 2023; 6-3, 7-5 ai trentaduesimi di finale a Doha nel 2024; 6-2, 3-6, 6-0 ai sedicesimi di finale a Miami nel 2024.

In caso di vittoria, la semifinale sarebbe contro una autentica outsider: o la neozelandese Lulu Sun (numero 123 del mondo) o la croata Donna Vekic (numero 32 del ranking WTA). Vekic ha battuto solo una testa di serie (la n. 28 Yastremska al terzo turno), mentre l’inattesa Sun ha superato big come Zheng Qinwen e Raducanu. Dall’altra parte del tabellone non c’è più l’imbattibile polacca Iga Swiatek, che aveva surclassato Paolini nella finale del Roland Garros: la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del mondo, sembra essere la favorita ma a questo punto l’azzurra se la può giocare con tutte.