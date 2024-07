Cocciaretto-Shnaider tennis, Olimpiadi 2024: programma, orario, tv, streaming

Debutto olimpico per Elisabetta Cocciaretto sulla terra di Parigi. L’azzurra scenderà in campo per la prima volta in carriera nel torneo a cinque cerchi, ma non ha pescato sicuramente bene. Andrà infatti ad affrontare una delle giocatrici più in forma dell’ultimo periodo, la russa Diana Shnaider.

La classe 2004 nata a Mosca si è portata a casa due degli ultimi tre tornei disputati, quello di Bad Homburg e di Budapest; in mezzo, l’uscita al terzo turno di Wimbledon. Risultati che l’hanno portata a scalare la classifica e diventare la nuova numero 23 al mondo, suo best ranking.

L’azzurra ha dalla sua tutti e tre i precedenti, giocati curiosamente su superfici diverse. Il primo risale al torneo ITF ad Antalya nel 2022, gli altri due invece sono di quest’anno, tra la finale del 125 di Charleston ed i quarti di Birmingham. Elisabetta viene però da un mese complicato, in cui non ha giocato per un’infezione virale.

Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Diana Shnaider sarà il secondo sul campo 13 dalle ore 12.00. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024, IL PROGRAMMA

27 luglio – Campo 13

12.00 P. Martic-C. Bucsa a seguire E. Cocciaretto-D. Shnaider

TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024, DOVE SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.