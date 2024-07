Cobolli-Tabilo oggi in tv, Wimbledon 2024: orario, programma, streaming

Quarta giornata di Wimbledon 2024 con diverse partite da recuperare per pioggia a Church Road e il programma un po’ indietro. Ci sono comunque tutti secondi turni nel singolare in campo, con tre italiani in campo.

Oltre al derby fra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, ci sarà Flavio Cobolli che andrà all’assalto di uno dei giocatori del momento, ossia il cileno Alejandro Tabilo. L’azzurro al primo turno ha vinto un gran match contro Rinky Hijikata, sottolineando lo splendido adattamento alla superficie nonostante il poco tempo a disposizione. Tabilo però è in grande spolvero, ha vinto la settimana scorsa a Maiorca e ha spazzato via al primo turno Daniel Evans.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario del match tra Flavio Cobolli e Alejandro Tabilo, match valevole per il secondo turno di Wimbledon. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena o Sky Sport Wimbledon 252-257. In streaming su Sky Go e NOW, mentre la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

COBOLLI-TABILO WIMBLEDON 2024

Giovedì 4 luglio

CAMPO 14

Dalle 12.00

Kostyuk [18] – Saville

Cobolli – Tabilo [24]

PROGRAMMA COBOLLI-TABILO WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Arena o Sky Sport Wimbledon 252-257.

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Diretta testuale: OA Sport