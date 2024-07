Chiara Benini Floriani, Olimpiadi Parigi 2024 vela: scheda e giorni di gara

Chiara Benini Floriani, dopo un percorso giovanile di alto livello, è pronta ad affrontare la gara più importante della carriera in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024. La trentina non ha ancora trovato l’exploit nei grandi eventi internazionali senior con in palio le medaglie, mettendo in evidenza però a sprazzi un potenziale notevole e chiudendo terza il test event olimpico di Marsiglia. Le favorite con i riflettori addosso saranno altre, con la gardesana che andrà a caccia del colpaccio.

Nome: Chiara

Cognome: Benini Floriani

Luogo e data di nascita: Rovereto (Trento), 14 novembre 2001

Sport e disciplina: vela (singolo femminile ILCA 6)

Quando gareggia: dall’1 al 6 agosto