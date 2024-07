Chi sarà il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi? Scelti un uomo e una donna, entrambi campioni olimpici

Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo saranno i portabandiera dell’Italia durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma venerdì 26 luglio a partire dalle ore 19.30. Saranno il saltatore in alto e la schermitrice a tenere alto il tricolore nella spettacolare parata che si snoderà per sei chilometri lungo la Senna: per la prima volta nella storia l’evento andrà luogo al di fuori dello Stadio, le delegazioni percorreranno un tratto del fiume nella capitale francese a bordo di alcune barche.

Gianmarco Tamberi è stato selezionato per avere vinto tutto nel corso della carriera: Campione Olimpico a Tokyo 2020, Campione del Mondo all’aperto a Budapest 2023, Campione d’Europa per tre volte (l’ultima a Roma poche settimane fa), nonché già iridato in sala e titolato continentale al coperto. Il ribattezzato Gimbo ha 32 anni, è marchigiano, è sposato con Chiara Bontempi ed è un autentico istrione, estremamente estroverso e famoso anche per le sue esultanze fuori dagli schemi.

Arianna Errigo è stata scelta in virtù di un palmares da urlo nel fioretto: Campionessa Olimpica con la squadra a Londra 2023, nonché argento individuale a Londra 2012 e bronzo nel team event a Tokyo 2020; due volte Campionessa del Mondo a livello individuale e ben otto volte con la squadra, tre volte titolata agli Europei in ambito individuale e undici con le compagne. Già mamma di due gemelli, Arianna ha 36 anni ed è brianzola. L’Italia sfilerà per 91ma nella parata che aprirà i Giochi Olimpici.

CHI SONO I PORTABANDIERA DELL’ITALIA ALLE OLIMPIADI 2024?

Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo.