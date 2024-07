Calendario scherma oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 30 luglio, tv, streaming, tabellone dell’Italia

Oggi si il sipario sulle prove a squadre di scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si comincia con la spada femminile e con un’Italia che ha sicuramente grande voglia di riscatto e che si presenta da numero uno del ranking mondiale. Il quartetto azzurro sarà composto da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria, che sarà all’ultima gara della carriera.

L’Italia comincerà il suo cammino nei quarti di finale contro l’Egitto in una sfida che non dovrebbe assolutamente creare problemi alle azzurre. Il passaggio in semifinale non è assolutamente in pericolo e a quel punto ci sarebbe la sfida con la vincente del quarto tra la Cina e l’Ucraina.

L’obiettivo è assolutamente quello di raggiungere la finale. La parte bassa del tabellone è infernale con i due quarti di finale Polonia-Stati Uniti e Francia-Corea del Sud. Polacche e francesi partono con i favori del pronostico per una semifinale sicuramente tesissima.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, gli italiani in gara nella scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024 di martedì 30 luglio. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport. Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Martedì 30 luglio

QUARTI DI FINALE (dalle 13.30)

1) Italia – Egitto

2) Cina – Ucraina

3) Polonia – Stati Uniti

4) Francia – Corea del Sud

SEMIFINALI (dalle 15.30)

1) Vincente QF1 – Vincente QF2

2) Vincente QF3 – Vincente QF4

FINALE 3°-4° POSTO (ore 19.30)

Perdente SF1 – Perdente SF2

FINALE 1°-2° POSTO (ore 20.30)

Vincente SF1 – Vincente SF2

ITALIANI IN PEDANA OGGI SCHERMA OLIMPIADI 2024

Martedì 30 luglio

Spada femminile: Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Mara Navarria

PROGRAMMA SCHERMA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

