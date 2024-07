Calendario scherma oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 28 luglio, tv, streaming, italiani in gara

La prima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024 nella scherma ha regalato all’Italia subito una medaglia, il fantastico bronzo conquistato da Luigi Samele nella prova individuale di sciabola maschile. Oggi c’è davvero grandissima attesa, visto che sono in programma le gare di fioretto femminile e spada maschile.

Nella prova di fioretto scenderanno in pedana Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto. Tre carte assolutamente da medaglia e tutte candidate anche a salire sul gradino più alto del podio. C’è anche la possibilità per un’epica tripletta in una gara che davvero ha enormi attese per i colori azzurri.

Ambizioni ci sono anche dalla spada maschile. Davide Di Veroli ha vissuto una stagione un po’ sottotono, ma ai Mondiali di Milano dello scorso anno ha saputo conquistare uno straordinario argento. Federico Vismara ha dimostrato in Coppa del Mondo di valere più volte il podio. Andrea Santarelli cercherà il colpo a sorpresa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, gli italiani in gara nella scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024 di domenica 28 luglio. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport. Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Domenica 28 luglio

9:30 Trentaduesimi Fioretto Individuale Donne

10:00 Trentaduesimi Spada Individuale Uomini

10:25 Sedicesimi Fioretto Individuale Donne

12:25 Sedicesimi Spada Individuale Uomini

14:05 Ottavi Fioretto Individuale Donne

15:05 Ottavi Spada Individuale Uomini

15:55 Quarti Fioretto Individuale Donne

16:25 Quarti Spada Individuale Uomini

19:00 Semifinali Fioretto Individuale Donne

20:00 Semifinali Spada Individuale Uomini

20:50 Sfida per il bronzo Fioretto Individuale Donne

21:20 Sfida per il bronzo Spada Individuale Uomini

21:45 Sfida per l’oro Fioretto Individuale Donne

22:15 Sfida per l’oro Spada Individuale Uomini

ITALIANI IN PEDANA OGGI SCHERMA OLIMPIADI 2024

Domenica 28 luglio

Fioretto femminile: Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto

Spada maschile: Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli

PROGRAMMA SCHERMA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.