Calendario ciclismo oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 27 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 27 luglio, vanno in scena le prove a cronometro maschile e femminile di ciclismo valide per le Olimpiadi 2024. Si inizia subito forte a Parigi per quel che riguarda le due ruote, in una delle giornate più attese di tutta la manifestazione per l’Italia. Alle 14.30 scatterà la prima donna dalla favolosa pedana di partenza, alle 16.32 inizieranno invece i maschi la loro fatica.

Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi maschi e femmine disputeranno la stessa distanza in una prova contro il tempo. Saranno 32,4 i chilometri, con partenza e arrivo previsti nel cuore della città di Parigi. Il percorso, al contrario di quanto successo tre anni fa a Tokyo, sarà completamente pianeggiante e favorevole in toto a specialisti/e.

Si parte davanti a Les Invalides per dirigersi verso est, attraversare Place de la Bastille e passare davanti al Ve­lo­drome Jacques Anquetil, prima di raggiungere il Bois de Vincennes (dove alcune curve a gomito rappresenteranno le vere difficoltà di giornata, nella parte più tecnica di un tracciato con grandi rettilinei). A quel punto si fa inversione e si prende la via del ritorno: negli ultimi chilometri si percorrerà in senso inverso il tracciato già affrontato, con traguardo posto davanti al Pont Ale­xan­dre III.

Ci sarà una sola italiana al via nella prova contro il tempo femminile e si tratta di Elisa Longo Borghini. L’azzurra, recente vincitrice della crono inaugurale del Giro d’Italia, è una outsider per il podio e vorrà sicuramente dare battaglia. Scatterà alle 15.10 e trenta secondi, e dopo di lei saranno solo in sette a partire. Per quel che riguarda i maschi invece saranno due gli iscritti italiani: Alberto Bettiol e soprattutto Filippo Ganna. Il classe 1993 sarà uno dei primi a partire (16.36 e 30″), mentre il campione italiano il penultimo (17.20), con l’ultimo a iniziare la crono che sarà il campione iridato in carica Remco Evenepoel. Una prova contro il tempo tutto da gustare, con l’azzurro che su un percorso perfetto per lui vuole riscattare la mancata medaglia di tre anni fa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, gli italiani in gara nelle cronometro femminile e maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà possibile si potranno seguire i momenti clou su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo metro di OA Sport.

CALENDARIO CICLISMO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Sabato 27 luglio

Ore 14.30 Partenza prima atleta prova femminile

Ore 16.32 Partenza primo atleta prova maschile

ITALIANI IN GARA OGGI CICLISMO PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

Prova femminile: Elisa Longo Borghini (15.10 e 30″)

Prova maschile: Alberto Bettiol (16.36 e 30″), (17.20).

PROGRAMMA CICLISMO PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

