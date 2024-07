Calcio, Europei 2024: l’Inghilterra elimina ai rigori la Svizzera ed approda in semifinale

A Düsseldorf, in Germania, l’Inghilterra elimina ai calci di rigore la Svizzera per 6-4 dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari ed approda in semifinale agli Europei 2024 di calcio: nel penultimo atto del torneo continentale gli inglesi affronteranno la vincente di Paesi Bassi-Turchia.

Nel primo tempo sono poche le emozioni: al 17′ Kane reclama un rigore dopo un contatto in area, ma l’arbitro lascia proseguire, mentre al 32′ si registra l’ammonizione per Schar. Non ci sono altre annotazioni di rilievo e si va al riposo con uno scialbo 0-0.

Nella ripresa il tecnico svizzero al 63′ butta nella mischia Widmer e Zuber, ed al 75′ viene ripagato con il gol di Embolo, che porta in vantaggio gli elvetici. Gli inglesi mettono forze fresche in campo al 78′ con l’ingresso di Shaw, Eze e Palmer, ed all’80′ pervengono al pareggio: Rice serve Saka, che dal limite dell’area trova l’angolino e firma il pareggio. I regolamentari si chiudono 1-1.

Nei supplementari al 96′ Sommer si rifugia in corner sulla conclusione di Rice, poi è la Svizzera a sfiorare il colpo del ko: al 117′ Shaqiri coglie la traversa direttamente da calcio d’angolo, mentre al 119′ Amdouni chiama Pickford all’intervento che salva il risultato. Il punteggio non cambia: si va ai rigori.

Nei tiri dal dischetto battono per primi gli inglesi: Palmer segna, mentre l’elvetico Akanji si fa respingere la conclusione. A seguire realizzano Bellingham, Schar, Saka, Shaqiri, Toney ed Amdouni: il penalty decisivo è di Alexander-Arnold, che segna e spedisce l’Inghilterra in semifinale.