Calcio femminile, la cura di Andrea Soncin funziona: Italia prima nel girone e agli Europei 2025

Non era facile. La Nazionale italiana di calcio femminile si è trovata ad affrontare numerosi ostacoli, ma alla fine la qualificazione per la fase finale degli Europei 2025 in Svizzera è arrivata. Un epilogo inatteso perché, in un gruppo equilibrato e decisamente impegnativo, le azzurre hanno terminato in prima posizione davanti all’Olanda, alla Norvegia e alla Finlandia.

Ieri il rotondo successo contro le finlandesi (4-0) e il contemporaneo pareggio 1-1 tra norvegesi e olandesi hanno portato a riscrivere l’ordine delle cose e quindi saranno le due compagini scandinave a dover affrontare le “Forche caudine” dei playoff. Un traguardo importante perché la formazione di Andrea Soncin sarà testa di serie nel sorteggio dei gironi della rassegna continentale previsto il 16 dicembre e lo sarà altrettanto per i raggruppamenti della prossima edizione della Nations League.

Di acqua sotto i ponti ne è passata, se si pensa al momento in cui Soncin ha accettato l’offerta di allenare la selezione del Bel Paese, dopo la disastrosa esperienza ai Mondiali in Australia e in Nuova Zelanda e le frizioni interne tra la CT di quella spedizione, Milena Bertolini, e il gruppo delle calciatrici. Fin dall’avvento del nuovo tecnico, si è notato uno spirito diverso.

Nella Nations League le azzurre si sono trovate al cospetto di Spagna, Svezia e Svizzera. Un girone difficilissimo, ma la compagine tricolore ha stupito, ricordando il pari in terra svedese e soprattutto il successo storico contro le iberiche, campionesse del mondo in carica, a caso loro. Quei riscontri hanno permesso alle nostre portacolori di confermare la Lega A nella competizione continentale e di garantirsi un percorso diverso nelle qualificazioni europee.

Qualificazioni nelle quali l’amalgama della squadra di Soncin si è rafforzata, anche se quel brutto ko a Helsinki aveva complicato non poco le cose. Brave le azzurre a cancellare il tutto, ricordando i 4 punti ottenuti nel computo delle due partite disputate contro i Paesi Bassi, sfiorando il colpaccio più volte nel primo tempo della sfida di Sittard.

E quindi, in vista degli Europei del prossimo anno, ci sono consapevolezze importanti per il gruppo azzurro grazie all’ottimo lavoro dell’allenatore, abile a trovare la chimica giusta con le sue ragazze.