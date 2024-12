Calendario Europei calcio femminile 2025: orari giorno per giorno, tv, quando gioca l’Italia

Dal 2 al 27 luglio 2025, in Svizzera, gli Europei di calcio femminile terranno banco. La fase finale della rassegna continentale sarà tra gli eventi principali da seguire nella prossima estate. Il torneo sarà a 16 squadre e si svilupperà in otto città: Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo, San Gallo, Lucerna, Thun e Sion.

Le compagini sono state inserite in quattro gironi da quattro. Le prime due di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta (quarti di finale). La finale si svolgerà al St. Jakob-Park di Basilea, lo stesso stadio che ospiterà la gara inaugurale tra Svizzera e Norvegia. Vi sarà anche l’Italia, facente parte del Gruppo B con Spagna, Portogallo e Belgio.

Un girone non semplice per le ragazze allenate da Andrea Soncin che si ritroveranno nuovamente le campionesse del mondo in carica della Spagna nello stesso gruppo, come accaduto nell’ultima Nations League. Un’occasione in cui la formazione tricolore si è tolta la soddisfazione di battere le iberiche in terra spagnola, facendo un po’ la storia. La squadra nostrana cercherà di esprimere i miglioramenti emersi nell’ultimo anno per proseguire nel percorso e dimostrarsi all’altezza delle migliori selezioni del Vecchio Continente.

Gli Europei 2025 di calcio femminile, di scena in Svizzera dal 2 al 27 luglio, godranno della copertura televisiva di Rai 2 HD e di RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei match dell’Italia.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Girone A: Svizzera (ospitante), Norvegia, Islanda, Finlandia

Girone B: Spagna, Portogallo, Belgio, Italia

Girone C: Germania, Polonia, Danimarca, Svezia

Girone D: Francia, Inghilterra (campionesse in carica), Galles, Paesi Bassi

FASE A GIRONI

Prima giornata

Mercoledì 2 luglio 2025

Girone A: Islanda – Finlandia (18.00, Thun)

Girone A: Svizzera – Norvegia (21.00, Basilea)

Giovedì 3 luglio 2025

Gruppo B: Belgio – Italia (18.00, Sion)

Gruppo B: Spagna – Portogallo (21.00, Berna)

Venerdì 4 luglio 2025

Gruppo C: Danimarca – Svezia (18.00, Ginevra)

Gruppo C: Germania – Polonia (21.00, San Gallo)

Sabato 5 luglio 2025

Gruppo D: Galles – Paesi Bassi (18.00, Lucerna)

Gruppo D: Francia – Inghilterra (21.00, Zurigo)

Seconda giornata

Domenica 6 luglio 2025

Gruppo A: Norvegia – Finlandia (18.00, Sion)

Gruppo A: Svizzera – Islanda (21.00, Berna)

Lunedì 7 luglio 2025

Gruppo B: Spagna – Belgio (18.00, Thun)

Gruppo B: Portogallo – Italia (21.00, Ginevra)

Martedì 8 luglio 2025

Gruppo C: Germania – Danimarca (18,00 Basilea)

Gruppo C: Polonia – Svizzera (21.00, Lucerna)

Mercoledì 9 luglio 2025

Gruppo D: Inghilterra – Paesi Bassi (18.00, Zurigo)

Gruppo D: Francia – Galles (21.00, San Gallo)

Terza giornata

Giovedì 10 luglio 2025

Gruppo A: Finlandia – Svizzera (21.00, Geneva)

Gruppo A: Norvegia – Islanda (21.00, Thun)

Venerdì 11 luglio 2025

Gruppo B: Italia – Spagna (21.00, Berna)

Gruppo B: Portogallo – Belgio (21.00, Sion)

Sabato 12 luglio 2025

Gruppo C: Svezia – Germania (21.00, Zurigo)

Gruppo C: Polonia – Danimarca (21.00, Lucerna)

Domenica 13 luglio 2025

Gruppo D: Paesi Bassi – Francia (21.00, Basilea)

Gruppo D: Inghilterra – Galles (21.00, San Gallo)

Quarti di finale

Mercoledì 16 luglio 2025

QF1: Vincitrice Gruppo A – Seconda classificata Gruppo B (Ginevra, 21:00)

Giovedì 17 luglio 2025

QF3: Vincitrice Gruppo C – Seconda classificata Gruppo D (Zurigo, 21:00)

Venerdì 18 luglio 2025

QF2: Vincitrice Gruppo B – Seconda classificata Gruppo A (Berna, 21:00)

Sabato 19 luglio 2025

QF4: Vincitrice Gruppo D – Seconda classificata Gruppo C (Basilea, 21:00)

Semifinali

Martedì 22 luglio 2025

SF1: Vincitrice QF3 – Vincitrice QF1 (Ginevra, 21:00)

Mercoledì 23 luglio 2025

SF2: Vincitrice QF4 – Vincitrice QF2 (Zurigo, 21:00)

Finale

Domenica 27 luglio 2025

Vincitrice SF1 – Vincitrice SF2 (Basilea, 18:00)

