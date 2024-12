Calcio femminile, sorteggiati i gironi degli Europei 2025. L’Italia trova la Spagna campione del mondo

Saranno Spagna (campione del mondo in carica), Portogallo e Belgio le avversarie dell’Italia nel gruppo B ai Campionati Europei 2025 di calcio femminile, che si terranno in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Il sorteggio andato in scena ieri a Losanna ha stabilito la composizione dei quattro raggruppamenti della fase finale, con le prime due classificate di ogni girone che avanzeranno al tabellone a eliminazione diretta (dai quarti in poi).

“Ci attende un girone molto competitivo. Siamo molto concentrate sul nostro cammino, consapevoli che in queste competizioni tutte le avversarie sono molto forti e organizzate. Sarà un percorso complicato, ma questo pensiero lo staranno facendo anche le nostre rivali e questo fa capire il grande lavoro svolto dalle ragazze nell’ultimo periodo. Andremo in Svizzera con grande fiducia nei nostri mezzi”, il commento del CT azzurro Andrea Soncin.

Sulle avversarie del girone: “Affronteremo tre squadre differenti tra loro: la Spagna ormai la conosciamo bene, sarà una partita complicata ma abbiamo già dimostrato di avere le armi per metterle in difficoltà. Il Belgio è una Nazionale in grande crescita, ricca di talento e con tante giocatrici che militano in Italia, mentre il Portogallo gioca un calcio moderno e può contare su tante individualità che si stanno mettendo in mostra nei principali campionati europei“.

Il gruppo dell’Italia si incrocerà ai quarti di finale (prima di un raggruppamento contro la seconda dell’altro) con il girone A composto da Svizzera, Norvegia, Islanda e Finlandia. Rassegna continentale in cui saranno presenti anche Germania, Polonia, Danimarca e Svezia nella Pool C e Francia, Inghilterra, Galles e Paesi Bassi nel gruppo D.

GIRONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

GRUPPO A: Svizzera, Norvegia, Islanda, Finlandia.

GRUPPO B: Spagna, Portogallo, Belgio, Italia.

GRUPPO C: Germania, Polonia, Danimarca, Svezia.

GRUPPO D: Francia, Inghilterra, Galles, Paesi Bassi.