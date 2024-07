Calcio femminile: il calendario della Serie A 2024-2025. Date, format e big match

Prende forma il Campionato di Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Nella giornata di ieri, lunedì 8 luglio, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ufficializzato il calendario della prossima stagione che, ancora una volta, vanterà della partecipazione di dieci squadre.

Le danze si apriranno il 31 agosto con subito un match d’alto profilo, ovvero il derby tra le Campionesse d’Italia della Roma e la Lazio, tornata nella massima categoria dopo due anni di purgatorio. Per ogni turno è garantito di fatto un big match: alla seconda giornata andrà in scena Milan-Fiorentina, poi il derby della Madonnina alla terza, successivamente Juve-Fiorentina alla quarta, quindi Inter-Roma. Nel sesto weekend ci sarà poi la partita più attesa del lotto: Juventus-Roma. Seguiranno Inter-Juventus e Roma-Milan (settimo turno), Fiorentina-Inter (ottavo turno) oltre che Juvents-Milan e Roma-Fiorentina in chiusura.

Dopo la giornata inaugurale si osserverà la prima sosta. Le altre pause saranno nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 ottobre e tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. La prima fase si concluderà domenica 8 e lunedì 9 dicembre. Ricordiamo che la formula sarà invariata rispetto agli ultimi due anni. La stagione precederà la rivoluzione dell’annata sportiva 2025-2026, dove il Campionato passerà da dieci a dodici squadre, mentre la Serie B sarà formata da quattordici team.

Riportiamo di seguito il calendario completo della Serie A 2024 di calcio femminile.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2024-2025

andata (1ª) 1ª giornata ritorno (10ª) 31 ago. – Como-Milan – 16 nov. – Fiorentina-Napoli – – Inter-Sampdoria – – Lazio-Roma – – Sassuolo-Juventus – andata (2ª) 2ª giornata ritorno (11ª) 14 set. – Juventus-Como – 23 nov. – Milan-Fiorentina – – Napoli-Inter – – Roma-Sassuolo – – Sampdoria-Lazio –

andata (3ª) 3ª giornata ritorno (12ª) 21 set. – Como-Roma – 7 dic. – Fiorentina-Sampdoria – – Inter-Milan – – Lazio-Juventus – – Napoli-Sassuolo – andata (4ª) 4ª giornata ritorno (13ª) 28 set. – Como-Sampdoria – 14 dic. – Juventus-Fiorentina – – Milan-Lazio – – Roma-Napoli – – Sassuolo-Inter –

andata (5ª) 5ª giornata ritorno (14ª) 5 ott. – Fiorentina-Como – 11 gen. – Inter-Roma – – Lazio-Sassuolo – – Napoli-Milan – – Sampdoria-Juventus – andata (6ª) 6ª giornata ritorno (15ª) 12 ott. – Como-Inter – 18 gen. – Juventus-Roma – – Lazio-Napoli – – Milan-Sampdoria – – Sassuolo-Fiorentina –

andata (7ª) 7ª giornata ritorno (16ª) 19 ott. – Fiorentina-Lazio – 25 gen. – Inter-Juventus – – Roma-Milan – – Sampdoria-Napoli – – Sassuolo-Como – andata (8ª) 8ª giornata ritorno (17ª) 2 nov. – Fiorentina-Inter – 1º feb. – Lazio-Como – – Milan-Sassuolo – – Napoli-Juventus – – Sampdoria-Roma –