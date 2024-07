Calcio femminile, Arianna Caruso: “Dobbiamo vincere contro la Finlandia, la qualificazione è nelle nostre mani”

Martedì 16 luglio la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà la Finlandia nell’ultimo match del Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni agli Europei 2025. Le azzurre, reduci dallo 0-0 a Sittard, se la vedranno contro la Finlandia e sono padrone del loro destino. Una vittoria contro le finniche vorrebbe dire pass diretto per la fase finale della rassegna continentale.

L’obiettivo verrebbe centrato anche in caso di pareggio e di contestuale sconfitta della Norvegia contro l’Olanda, ma la squadra di Andrea Soncin è intenzionata a centrare i tre punti al “Druso” per non fare calcoli e festeggiare con il proprio pubblico il raggiungimento del traguardo, evitando i playoff.

Questi i concetti espressi ai microfoni dei media da Arianna Caruso: “Dobbiamo assolutamente portare a casa i tre punti. Siamo fortunate perché è tutto nelle nostre mani. Il Ct ci ha fatto i complimenti per come abbiamo giocato con i Paesi Bassi e, nonostante ci sia un pizzico di rammarico per non aver concretizzato le tante occasioni create, dobbiamo immediatamente voltare pagina: tra tre giorni scenderemo in campo con la giusta mentalità per completare il lavoro“, ha dichiarato la centrocampista della Juventus (fonte: sito FIGC).

Nazionale che però dovrà trovare maggior concretezza in zona gol, problema evidenziatosi contro le olandesi, viste le chance non sfruttate nella prima frazione di gioco. Un aspetto di cui sicuramente Soncin avrà parlato con le sue ragazze.