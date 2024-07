Berrettini-Galan, ATP Gstaad 2024: programma, orario, tv, streaming

Domani, giovedì 18 luglio, tornerà in campo Matteo Berrettini nello Swiss Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Gstaad, in Svizzera: il numero 6 del seeding affronterà negli ottavi di finale il colombiano Daniel Elahi Galan.

Il match sarà il terzo in programma a partire dalle ore 10.30 e si giocherà comunque non prima delle ore 15.00, sulla Roy Emerson Arena, il campo principale. Si tratterà del primo incrocio tra i due: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l’azzurro ed il sudamericano.

La diretta tv di Berrettini-Galan, match degli ottavi di finale di Gstaad 2024 sarà affidata a Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP GSTAAD 2024

Giovedì 18 luglio

Roy Emerson Arena

Dalle ore 10.30

Lukas Klein (Slovacchia) – Quentin Halys (Francia, Q)

A seguire

Gustavo Heide (Brasile, Q) – Ugo Humbert (Francia, 2)

Non prima delle ore 15.00

Matteo Berrettini (Italia, 6) – Daniel Elahi Galan (Colombia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP GSTAAD 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (in alternanza con gli altri tornei).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per Berrettini-Galan su OA Sport.