Berrettini-Fucsovics oggi in tv, Wimbledon 2024: orario, programma, streaming

L’All England Club diventa il centro del mondo tennistico. Da oggi inizia Wimbledon, il terzo Slam stagionale, e la prima giornata propone immediatamente tanti giocatori italiani. Tra cui c’è Matteo Berrettini, che affronta Marton Fucsovics al primo turno.

Un sorteggio non propriamente morbido per il tennista romano, che ha lanciato segnali di ripresa soprattutto nel torneo di Stoccarda dove è arrivato in finale. Il numero 70 al mondo vanta in carriera un quarto di finale Slam proprio sui prati inglesi, venendo sconfitto da Novak Djokovic. Il magiaro però non è praticamente sceso in campo nell’ultimo mese: l’ultimo suo impegno è il primo turno del Roland Garros, in cui perse in tre set da Stefanos Tsitsipas.

Partita dunque da prendere con le molle per Matteo, che però sa di poter chiudere positivamente la pratica. Raggiungendo il secondo turno, il romano potrebbe affrontare Jannik Sinner (cche gioca contro Hanfmann) in un match ‘fratricida’, che per qualità di gioco potrebbe valere tranquillamente la seconda settimana di uno Slam.

La partita tra Matteo Berrettini e Marton Fucsovics, valida per il primo turno di Wimbledon, andrà in scena sul campo-12 (seconda sfida in programma), sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (a seconda del palinsesto); in streaming su SkyGo, NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BERRETTINI-FUCSOVICS WIMBLEDON 2024

Lunedì 1° luglio

COURT 12 – 12:00 italiane

1. McCartney Kessler (USA) v Maria Sakkari (GRE) [9]

2. Matteo Berrettini (ITA) v Marton Fucsovics (HUN)

3. Botic van De Zandschulp (NED) v Liam Broady (GBR)

4. Brenda Fruhvirtova (CZE) v Mirra Andreeva [24]

PROGRAMMA BERRETTINI-FUCSOVICS WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (a seconda del palinsesto)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport