Bellucci avanti con Shelton, poi arriva l’oscurità: match sospeso a Wimbledon

Appuntamento a domani. Interrotta per il sopraggiungere dell’oscurità la sfida tra Mattia Bellucci (n.148 del mondo) e Ben Shelton (n.14 del mondo) sul campo-18, valida per il primo turno del torneo di Wimbledon. Grande prestazione finora del lombardo, avanti due set a uno sullo score di 6-4 3-6 6-3. La partita riprenderà domani come secondo incontro sempre su questo campo (inizio programma dalle ore 12.00 italiane).

Nel primo set entrambi hanno all’inizio le loro chance per andare avanti di un break, ma con l’andare degli scambi la maggior solidità e agilità di Bellucci si nota distintamente. Il nostro portacolori si costruisce ben tre palle break nel quinto gioco, senza capitalizzarle, ma è chirurgico nel settimo senza concedere alcun quindici al rivale. Sul punteggio di 6-4, il tennista nostrano archivia la frazione.

Nel secondo set Bellucci ha un passaggio a vuoto nel secondo gioco, non gestendo bene la combinazione servizio-dritto. Ne approfitta Shelton per andare avanti 3-0. L’azzurro cerca di rimanere aggrappato al parziale, avendo sulla racchetta tre opportunità per conquistare il contro-break nel nono gioco. Il servizio, però, dà una mano all’americano che si impone 6-3.

Nel terzo set Mattia riprende a tessere la tela. Con un rovescio molto piatto e un dritto assai arrotato, il break si tramuta in realtà nel quarto gioco. Bravo poi il giocatore tricolore a cancellare quattro palle del contro-break, confermando il vantaggio maturato. Gioca bene il lombardo, costruendosi ancora due opportunità per il doppio break nel sesto e ottavo game, ma trovando concretezza nel nono. Il 6-3 gli sorride e appuntamento a domani.