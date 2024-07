Beach volley, una vittoria a testa per le coppie azzurre a Gstaad! Nicolai/Cottafava già agli ottavi

Due vittorie e due sconfitte per l’Italia del beach volley nell’Elite 16 di Gstaad e qualificazione alla fase ad eliminazione diretta acquisita per Nicolai/Cottafava e ad un soffio per Menegatti/Gottardi. Giornata di apertura piena di emozioni a Gstaad con le prime sfide dei gironi del girone preliminare. La partita del giorno è stata quella che ha visto Nicolai/Cottafava arrendersi al tie break ai numeri uno al mondo Ahman/Hellvig.

Nel primo set molto equilibrato gli azzurri non riescono a mantenere un vantaggio di un break (18-16) e subiscono il recupero degli svedesi che pareggiano a quota 19 e vincono 22-20 sfruttando il secondo set ball. Nel secondo parziale sono gli svedesi che, avanti 16-13 e 19-17, vengono rimontati dalla coppia azzurra che, con un parziale di 4-1, pareggia a quota 20 e, dopo cinque match ball annullati, vince il set con il punteggio di 25-23. Nel tie break grande equilibrio con break di vantaggio per gli svedesi sul 7-5 mantenuto fino al 14-12 e primo match point stavolta sfruttato al meglio per il 15-12 conclusivo con gli azzurri sconfitti a testa alta e con già la certezza di essere agli ottavi.

In precedenza la vittoria importante per Nicolai/Cottafava che, al debutto, hanno battuto 2-1 i cileni Grimalt/Grimalt. I sudamericani scattano avanti 11-8 nel primo set e mantengono il vantaggio fino al 21-18. Nel secondo parziale la reazione rabbiosa degli italiani che si portano sull’11-6, subiscono la rimonta dei rivali fino al 14-12 ma mantengono il vantaggio fino al 21-18 conclusivo. Nel tie break sostanziale equilibrio fino al 10-10 e finale tutto di marca italiana con Cottafava/Nicolai che piazzano un break di 5-1 e si impongono con il punteggio di 15-11.

Tra le donne inizio con sconfitta per Gottardi/Menegatti che sono state battute 2-0 dalle brasiliane Agahta/Rebecca. Nel primo set, sotto 8-12, le azzurre rimontano fino a pareggiare a quota 20 dopo un break di 5-2 ma si arrendono alle brasiliane con il punteggio di 22-20. Nel secondo set le italiane scattano avanti 13-11 ma vengono riprese dalle sudamericane che nel finale annullano due set ball e vincono 25-23 al terzo tentativo.

Brave Gottardi/Menegatti a rimettersi subito in carreggiata battendo 2-0 le tedesche Ludwig/Lippmann. Nel primo set le azzurre scattano avanti 14-9 e 17-11 ma si fanno rimontare fino al 19-20. Le azzurre tornano avanti 21-20 e al terzo tentativo chiudono il set 23-21. Nel secondo set, sotto 4-7, le azzurre raggiungono le rivali e, dopo aver proseguito punto a punto fino al 16-16, hanno piazzato il break di 5-1 per il 21-17 che ha chiuso il match.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool D: Evandro/Arthur (BRA)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (21-13, 21-18), Ehlers/Wickler (GER)-Bryl/Łosiak (POL) 1-2 (26-24, 13-21, 13-15). Evandro/Arthur (BRA)-Bryl/Łosiak (POL) 1-2 (15-21, 21-19, 11-15), Ehlers/Wickler (GER)-Krattiger/Breer (SUI) 2-1 (21-18, 19-21, 15-13). 5/7 10.00: Krattiger/Breer (SUI)-Bryl/Łosiak (POL), Ehlers/Wickler (GER)-Evandro/Arthur (BRA)

Pool C. Partain/Benesh (USA)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-1 (21-16, 19-21, 15-10), Mol/Sørum (NOR)-Herrera/Gavira (ESP) 2-0 (21-15, 23-21). Partain/Benesh (USA)-Herrera/Gavira (ESP) 0-2 (18-21, 16-21). Mol/Sørum (NOR)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-0 (21-0, 21-0). 5/7 12.00: Pfretzschner/Winter (GER)-Herrera/Gavira (ESP), Mol/Sørum (NOR)-Partain/Benesh (USA)

Pool B. George/Andre (BRA)-Brewster/Webber (USA) 2-1 (21-23, 24-22, 15-10), Evans/Budinger (USA)-Cherif/Ahmed (QAT) 0-2 (17-21, 18-21). Evans/Budinger (USA)-Brewster/Webber (USA) 2-0 (24-22, 21-14), George/Andre (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-0 (21-19, 21-17). 5/7 9.00: Cherif/Ahmed (QAT)-Brewster/Webber (USA), George/Andre (BRA)-Evans/Budinger (USA).

Pool A. Grimalt/Grimalt (CHI)-Cottafava/Nicolai (ITA) 1-2 (21-18, 18-21, 11-15), Åhman/Hellvig (SWE)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-0 (21-11, 21-9). Grimalt/Grimalt (CHI)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-0 (21-14, 30-28), Åhman/Hellvig (SWE)-Cottafava/Nicolai (ITA) 2-1 (22-20, 23-25, 15-12). 5/7 10:00: Cottafava/Nicolai (ITA)-Heidrich/Dillier (SUI), Åhman/Hellvig (SWE)-Grimalt/Grimalt (CHI).

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool D. 4/7 12.00: Carol/Barbara (BRA)-Esmée/Zoé (SUI) 0-2 (21-23, 18-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP) 2-1 (21-16, 14-21, 15-11). Carol/Barbara (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP) 0-2 (19-21, 17-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Esmée/Zoé (SUI) 1-2 (20-22, 21-12, 18-20). 5/7 14.00: Esmée/Zoé (SUI)-Álvarez/Moreno (ESP), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Carol/Barbara (BRA).

Pool C Nuss/Kloth (USA)-Cannon/Kraft (USA) 2-0 (21-15, 21-13). Tina/Anastasija (LAT)-Müller/Tillmann (GER) 0-2 (20-22, 16-21). Tina/Anastasija (LAT)-Cannon/Kraft (USA) 2-0 (21-15, 21-15), Nuss/Kloth (USA)-Müller/Tillmann (GER) 2-0 (21-13, 21-16). 5/7 16.00: Müller/Tillmann (GER)-Cannon/Kraft (USA), Nuss/Kloth (USA)-Tina/Anastasija (LAT).

Pool B Scoles/Flint (USA)-Xue/Xia (CHN) 0-2 (17-21, 21-23), Melissa/Brandie (CAN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (21-17, 19-21, 15-7). Melissa/Brandie (CAN)-Xue/Xia (CHN) 2-1 (21-18, 16-21, 15-9). Scoles/Flint (USA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 0-2 (14-21, 24-26). 5/7 15.00: Xue/Xia (CHN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Melissa/Brandie (CAN)-Scoles/Flint (USA)

Pool A: Stam/Schoon (NED)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (21-7, 21-16). Gottardi/Menegatti (ITA)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (20-22, 23-25). Gottardi/Menegatti (ITA)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (23-21, 21-17), Stam/Schoon (NED)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (17-21, 21-23). 5/7 13:00: Agatha/Rebecca (BRA)-Ludwig/Lippmann (GER), Stam/Schoon (NED)-Gottardi/Menegatti (ITA)