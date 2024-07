Beach volley, si ferma subito l’avventura di Bianchi/Orsi Toth a Vienna, in campo due coppie azzurre nelle qualificazioni maschili

E’ scattato ieri con le qualificazioni femminili il programma dell’ultimo Elite 16 in programma a Vienna (che ospiterà anche il Campionato Europeo) prima dei Giochi Olimpici di Parigi. La prima coppia azzurra in corsa per l’ingresso in main draw, Bianchi/Orsi Toth non è riuscita a superare il primo turno, mentre oggi saranno in campo Ranghieri/Carambula e Viscovich/Dal Corso in campo maschile a caccia di un posto nel tabellone principale e inizierà l’avventura di Menegatti/Gottardi nel main draw femminile.

Bianchi7Orsi Toth si sono fermate di fronte alle ucraine Hladun/Lazarenko che si sono imposte 2-1 al termine di un match molto combattuto. Nel primo set dopo tanto equilibrio, Bianchi/Orsi Toth hanno piazzato il break vincente di 4-0 portandosi sul 19-15 e aprendosi la strada per il 21-18 conclusivo. Nel secondo set ucraine avanti 11-8, poi raggiunte sul 15 pari. Grande battaglia nel finale con le azzurre che annullano due set ball ma al terzo tentativo Hladun/Lazarenko riescono ad avere la meglio 22-20. Nel terzo set le ucraine con un break di 3-0 volano sul 10-7 ma le azzurre non si arrendono e pareggiano a quota 13, prima di subire i due punti che regalano a Hladun/Lazarenko l’accesso al turno successivo che poi le ha promosse in tabellone principale.

Oggi alle 9.30 Dal Corso/Viscovich se la vedranno nel primo turno delle qualificazioni con i brasiliani Arthur/Adrielson e, in caso di successo, con la vincente della sfida tra gli australiani Hodges/Schubert contro i padroni di casa Seidl/Leitner. Ranghieri/Carambula, invece, al rientro dopo un lungo stop, affronteranno alle 11.30 gli australiani Burnett/McHugh. In caso di vittoria gli azzurri affronterebbero la vincente di Seiser/Waller contro Luini/Varenhorst.

Inizia oggi anche il torneo di Menegatti/Gottardi che affronteranno al debutto nel girone del main draw le tedesche Kozuch/Schneider, provenienti dalle qualificazioni alle 12.30 e alle 20.00 se la vedranno con le brasiliane Thamela/Victoria. Domani in campo Nicolai/Cottafava.