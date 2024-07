Beach volley, passo falso per Nicolai/Cottafava nell’esordio delle Olimpiadi: “Commessi troppi errori”

Netto passo falso per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nel match d’esordio del torneo di beach volley dei Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Sconfitta per 2-0 (21-19, 21-18) per i nostri portacolori contro i qatarioti Cherif/Ahmed, non riuscendo ad esprimersi al loro solito livello e commettendo diversi errori che alla lunga hanno indirizzato la partita verso la sconfitta.

La sfida ha visto un primo set nel quale il duo azzurro è sempre stato costretto ad inseguire i rivali, mentre nel secondo nonostante una buona reazione, è arrivato un altro parziale a favore dei qatarioti che hanno chiuso i conti. A questo punto per la coppa italiana urge una scossa. Nicolai e Cottafava, che sembravano in crescita di condizione, forse hanno pagato lo stop forzato di Vienna e ora devono remare controcorrente in un girone durissimo.

Le dichiarazioni di Paolo Nicolai al sito ufficiale della Federvolley: “Diciamo che è stata una partita nella quale penso che entrambe le squadre abbiano commesso qualche errore di troppo. Loro sono stati più bravi, evidentemente, visto che hanno vinto, però si poteva fare sicuramente qualcosa in più. Venivamo da alcune vittorie contro di loro, quindi, avevamo la consapevolezza che giocando ad alto livello potevamo batterli, però non siamo stati capaci di esprimerci al massimo livello. Sappiamo che questo rappresenta un po’ il nostro ago della bilancia, nel senso che se riusciremo a trovare una buona continuità di gioco, potremo puntare in alto senza nessun tipo di problema. Nel caso, invece, non dovessimo riuscirci sarà un po’ più dura. Giocare in questo contesto è stupendo, penso sia probabilmente l’arena-copertina di questa edizione dei Giochi, è bellissimo poterci giocare, si prova una grandissima emozione e noi faremo di tutto per disputarci il maggior numero possibile di partite”.

Le dichiarazioni di Simone Cottafava al sito ufficiale della Federvolley: “Per me è stata la prima volta di giocare davanti a così tante persone. Ho provato emozioni molto forti, la tensione s’è fatta sentire, poi pian piano ci siamo sciolti. Purtroppo non siamo riusciti a esprimere il nostro miglior gioco, ma credo che nei prossimi giorni ci rifaremo con le altre partite della pool. La prossima contro gli australiani sarà decisiva, poi avremo l’ultima gara contro la Svezia in cui sappiamo di dover giocare bene per riuscire a superarli. Rispetto al nostro solito gioco abbiamo commesso un po’ più di errori e questo ci ha penalizzato, mentre loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto. Per tutto il corso dell’incontro hanno mantenuto sempre un po’ di vantaggio e alla fine si sono aggiudicati entrambi i set”.