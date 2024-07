Beach volley, Nicolai/Cottafava volano in SEMIFINALE a Gstaad! Menegatti/Gottardi quinte con qualche rimpianto

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava volano in semifinale a Gstaad e alle 17.00 contenderanno il posto in finale ai numeri uno del mondo, gli svedesi Ahman/Hellvig che hanno già fatto soffrire nel girone preliminare. La coppia italiana nel quarto di finale ha sconfitto i polacchi Bryl/Losiak al termine di un match tiratissimo che gli azzurri hanno vinto al terzo set. Meno bene sono andate le cose per Gottardi/Menegatti che partivano quantomeno alla pari con le statunitensi Cannon/Kraft che negli ottavi avevano eliminato le brasiliane Ana Patricia/Duda e che hanno sfoderato un’altra partita perfetta battendo in due set le azzurre.

Iniziamo dalle buone notizie con Nicolai/Cottafava che raggiungono la seconda semifinale della stagione dopo quella conquistata a Doha (quarto posto) e vanno a caccia del primo podio di questa stagione. La coppia azzurra nei quarti ha sconfitto i polacchi Losiak/Bryl. Nel primo set sono partiti forte Nicolai/Cottafava portandosi sul 5-2 e poi sul 9-5 e sul 14-9. I polacchi non sono riusciti a rientrare in partita e si sono arresi con il punteggio di 21-16.

Nel secondo set grande equilibrio fra le due coppie fino all’11-11, poi lo scatto di Bryl/Losiak che si sono portati sul 14-11. Gli azzurri non hanno alzato bandiera bianca, sono rimasti in scia avvicinandosi sul 18-17 ma nel finale sono stati i polacchi ad avere la meglio (21-18). Nel tie break decisiva la partenza travolgente di Nicolai/Cottafava che hanno preso il largo (5-1) e hanno mantenuto il cambio palla fino al punteggio conclusivo di 15-10 che ha regalato loro la semifinale contro Ahman/Hellvig.

Gottardi/Menegatti, invece, hanno perso 2-0 contro Cannon/Kraft che hanno faticato non poco in avvio, andando sotto 6-10 ma poi un break di 5-0 per le statunitensi ha cambiato l’andamento del match, permettendo a Cannon/Kraft di andare in vantaggio 11-10. Dopo una fase di equilibrio, sul 15-15, altro break per le americane che si sono portate 19-15 aprendosi la strada per il 21-17 conclusivo. Sulle ali dell’entusiasmo Cannon/Kraft hanno indirizzato il secondo parziale fin dall’avvio sul 6-1. Hanno mantenuto il vantaggio fino al 15-9 e infine al 21-15 finale che ha chiuso il match.

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Partain/Benesh (USA)-Ehlers/Wickler (GER) 0-2 (13-21, 13-21), Evans/Budinger (USA)-Cottafava/Nicolai (ITA) 0-2 (14-21, 12-21), Herrera/Gavira (ESP)-Evandro/Arthur (BRA) 0-2 (19-21, 18-21), Cherif/Ahmed (QAT)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-13, 21-17)

Quarti di finale: Evandro/Arthur (BRA)-George/Andre (BRA) 0-2 (16-21, 16-21), Mol/Sørum (NOR)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-1 (21-23, 21-15, 15-13), Cottafava/Nicolai (ITA)-Bryl/Łosiak (POL) 2-1 (21-16, 18-21, 15-10), Åhman/Hellvig (SWE)-Ehlers/Wickler (GER) 2-0 (21-18, 27-25)

Semifinali: George/Andre (BRA)-Mol/Sørum (NOR), Cottafava/Nicolai (ITA)-Åhman/Hellvig (SWE)

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Tina/Anastasija (LAT)-Álvarez/Moreno (ESP) 2-0 (21-19, 21-13), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Stam/Schoon (NED) 1-2 (22-24, 21-17, 12-15), Xue/Xia (CHN)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (21-23, 18-21), Cannon/Kraft (USA)-Ana Patrícia/Duda (BRA) 2-1 (15-21, 21-19, 21-19)

Quarti di finale: Tina/Anastasija (LAT)-Melissa/Brandie (CAN), Nuss/Kloth (USA)-Stam/Schoon (NED), Agatha/Rebecca (BRA)-Esmée/Zoé (SUI), Gottardi/Menegatti (ITA)-Cannon/Kraft (USA) 0-2 (17-21, 15-21)