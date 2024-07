Beach volley, Nicolai/Cottafava, ritiro precauzionale a Vienna: “niente di grave”. Gottardi/Menegatti agli ottavi

“Ritiro per motivi precauzionali, niente di grave”: Paolo Nicolai, attraverso l’ufficio stampa Fipav, tranquillizza tutti in merito al ritiro dal torneo Elite 16 di Vienna. Non specifica quale problema fisico abbia avuto, l’esperto giocatore azzurro, che si appresta ad affrontare la sua quarta avventura olimpica, ma ha preferito sacrificare il penultimo Elite 16 della stagione, che rischiare qualcosa in vista di Parigi e così ha ripreso la strada di casa.

In campo femminile dovranno passare dagli ottavi di finale Menegatti/Gottardi che sono andate vicine al successo contro le forti tedesche Muller/Tillmann nella sfida che valeva la vittoria del girone. La coppia teutonica si è imposta 2-1 vincendo un primo set combattutissimo ai vantaggi con il punteggio di 26-24 con le azzurre che, dal 20-18, si sono viste annullare ben cinque set ball prima di cedere alle rivali.

Nel secondo set break decisivo per le azzurre che si sono portate sul 14-11 aprendo la strada per il successo abbastanza agevole con il punteggio di 21-16. Nel tie brak equilibrio fino al 6-6, poi lo scatto decisivo per le tedesche che si sono portate sul 10-6 e non hanno più mollato la presa fino al 15-10 conclusivo.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool D. Agatha/Rebecca (BRA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 12 (21-15, 22-24, 13-15), Klinger/Klinger (AUT)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 2-1 (21-18, 18-21, 15-6). Agatha/Rebecca (BRA)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 0-2 (21-23, 23-25), Klinger/Klinger (AUT)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 0-2 (14-21, 15-21). Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Paulikiene/Raupelyte (LTU), Klinger/Klinger (AUT)-Agatha/Rebecca (BRA).

Pool C. Müller/Tillmann (GER)-Thamela/Victoria (BRA) 2-0 (21-17, 21-18), Gottardi/Menegatti (ITA)-Schneider/Kozuch (GER) 2-0 (21-15, 21-19). Müller/Tillmann (GER)-Schneider/Kozuch (GER) 2-0 (21-19, 21-18). Gottardi/Menegatti (ITA)-Thamela/Victoria (BRA) 2-0 (21-19, 21-18). Thamela/Victoria (BRA)-Schneider/Kozuch (GER) 2-0 (21-15, 21-19), Müller/Tillmann (GER)-Gottardi/Menegatti (ITA) 2-1 (26-24, 16-21, 15-10)

Pool B. Álvarez/Moreno (ESP)-Esmée/Zoé (SUI) 1-2 (21-17, 18-21, 11-15), Scoles/Flint (USA)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-1 (21-15, 26-28, 15-13). Álvarez/Moreno (ESP)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-0 (21-16, 21-15), Scoles/Flint (USA)-Esmée/Zoé (SUI) 1-2 (28-26, 19-21, 13-15). Esmée/Zoé (SUI)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-0 (21-12, 21-19), Scoles/Flint (USA)-Álvarez M/Moreno (ESP) 1-2 (19-21, 21-18, 12-15).

Pool A. Cannon/Kraft (USA)-Mariafe/Clancy (AUS) 1-2 (21-17, 18-21, 12-15), Tina/Anastasija (LAT)-Hladun/Lazarenko (UKR) 2-0 (21-14, 21-11). 17.00: Cannon/Kraft (USA)-Hladun/Lazarenko (UKR) 2-0 (21-18, 21-18). 18.00: Tina/Anastasija (LAT)-Mariafe/Clancy (AUS) 2-1 (15-21, 21-16, 15-13). Mariafe/Clancy (AUS)-Hladun/Lazarenko (UKR) 2-1 (24-22, 19-21, 15-8), Tina/Anastasija (LAT)-Cannon/Kraft (USA) 1-2 (21-18, 14-21, 23-25)

TORNEO MASCHILE

Gironi. Boermans/de Groot (NED)-Hörl/Horst (AUT) 2-0 (21-15, 21-19), van de Velde/Immers (NED)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 2-1 (21-11, 16-21, 15-10). 18.00: Boermans/de Groot (NED)-Nicolaidis/Carracher (AUS). 20.30: van de Velde/Immers (NED)-Hörl/Horst (AUT). 12/7 16.00: Hörl/Horst (AUT)-Nicolaidis/Carracher (AUS), van de Velde/Immers (NED)-Boermans/de Groot (NED).

Pool C. Partain/Benesh (USA)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-0 (21-18, 21-18), Ehlers/Wickler (GER)-Burnett/McHugh (AUS) 1-2 (21-13, 16-21, 11-15). 18.00: Ehlers/Wickler (GER)-Pfretzschner/Winter (GER). 19.30: Partain/Benesh (USA)-Burnett/McHugh (AUS). 12/7 13:30: Pfretzschner/Winter (GER)-Burnett/McHugh (AUS), Ehlers/Wickler (GER)-Partain/Benesh (USA)

Pool B. Mol/Sørum (NOR)-Herrera/Gavira (ESP) 2-0 (21-11, 21-16). Grimalt/Grimalt (CHI)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-0 (21-16, 22-20). 17.00: Grimalt/Grimalt (CHI)-Herrera/Gavira (ESP). 18.30: Mol/Sørum (NOR)-Cherif/Ahmed (QAT). 12/7 12.30: Cherif/Ahmed (QAT)-Herrera/Gavira (ESP), Mol/Sørum, (NOR)-Grimalt/Grimalt (CHI)

Pool A. Cottafava/Nicolai (ITA)-Bryl/Łosiak (POL) 0-2 (0-21, 0-21), George/Andre (BRA)-Arthur/Adrielson (BRA) 0-2 (19-21, 18-21). 17.00: Cottafava/Nicolai (ITA)-Arthur/Adrielson (BRA), George/Andre (BRA)-Bryl/Łosiak (POL). 12/7 11.30: Bryl/Łosiak (POL)-Arthur/Adrielson (BRA), George/Andre (BRA)-Cottafava/Nicolai (ITA)