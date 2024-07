Beach volley, Nicolai/Cottafava quarti a Gstaad: ad un soffio dall’impresa anche con Mol/Sorum

C’è mancato poco ieri che gli azzurri Nicolai/Cottafava battessero i numeri uno al mondo Ahman/Hellvig e c’è mancato pochissimo anche oggi che riuscissero a battere i campioni olimpici in carica Mol/Sorum nella partita che valeva il terzo gradino del podio dell’Elite 16 di Gstaad. Una battaglia infinita, durata un’ora e nove minuti, che ha soddisfatto anche i palati più fini, regalando una valanga di emozioni al pubblico svizzero.

I norvegesi hanno vinto 2-1 e tutti i set si sono conclusi ai vantaggi con un 28-26 leggendario nel tiebreak. Nel primo set gli azzurri si sono trovati sempre ad inseguire, ma sotto al massimo di due punti. Sono riusciti ad annullare un set point e poi hanno ribaltato la situazione, vincendo 22-20. Anche nel secondo set si è proseguito sui binari dell’equilibrio, con gli azzurri che prima si sono trovati ad inseguire, poi si sono portati avanti 17-16, hanno nuovamente annullato un set ball a Mol/Sorum, i quali stavolta non si sono fatti sorprendere ed hanno vinto 22-20.

Il terzo set è stato l’apoteosi dell’equilibrio: le due coppie sono rimaste sempre vicinissime dal primo punto al 14-13 per Nicolai/Cottafava. Gli azzurri si sono visti annullare ben cinque palle match, poi la situazione si è ribaltata e sono state otto i match ball annullati dagli italiani prima del punto decisivo per Mol/Sorum, che hanno vinto 28-26.

La vittoria nel torneo maschile è andata agli svedesi Ahman/Hellvig, che si confermano numeri uno al mondo, battendo 2-0 (21-18, 21-18) la coppia brasiliana George/Andrè. In campo femminile successo per Nuss/Kloth nel derby tutto statunitense in finale contro le sorprendenti Cannon/Kraft, battute con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-15, 15-11). Nella finale per il terzo posto le lettoni Tina/Anastasija hanno sconfitto 2-0 (21-10, 21-16) le brasiliane Barbara/Rebecca.