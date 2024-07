Beach volley, Liliana/Paula puniscono le discontinue Gottardi/Menegatti all’esordio olimpico

Ancora una sconfitta pesantissima per l’Italia del beach volley con Menegatti/Gottardi che iniziano con una battuta d’arresto (1-2) contro le tutt’altro che irresistibili spagnole Liliana/Paula, ultima qualificate tramite ranking e protagoniste di una stagione tutt’altro che straordinaria. Gli alti e bassi mostrati dalle azzurre nell’ultimo periodo si sono ripresentati anche all’ombra della Tour Eiffel e sono costati la sconfitta alla coppia allenata da Caterina De Marinis.

Primo set tutto all’inseguimento, un po’ come era accaduto ieri a Nicolai/Cottafava, per le azzurre che sono partite malissimo e si sono trovate sotto 7-12. Muro e battuta hanno permesso alla coppia italiana di tornare in partita e di pareggiare a quota 13. Nel finale le spagnole tornano avanti di un break (17-15) ma le azzurre approfittano di un errore di Liliana per il 20 pari. L’ace spagnolo regala la vittoria a Liliana/Paula (22-20).

Le azzurre si scuotono in avvio di secondo set, si portano avanti 5-0 e non si fermano più fino alla fine del parziale, dominato con il punteggio di 21-9. Nel terzo set si torna al leit motiv del primo parziale. L’Italia va sotto 4-7 e sembra sull’orlo del precipizio. Gottardi riporta sotto le azzurre sull’8-9 ma le spagnole ripartono di slancio e si portano sul 9-12 Le azzurre non mollano e con battuta e muro pareggiano a quota 12. Arrivo in volata, l’Italia annulla un match ball ma l’ace di Liliana regala il successo preziosissimo alle spagnole: 14-16.

Una sconfitta per le azzurre che potrebbe segnare il cammino di Gottardi/Menegatti che non avranno problemi a superare il primo turno, perchè nel girone c’è la coppia egiziana che non dovrebbe rappresentare un problema per le azzurre, che poi se la vedranno con le numero uno al mondo, Ana Paula/Duda.