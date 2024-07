Beach volley, Gottardi e Menegatti firmano la prima vittoria alle Olimpiadi: si lotta per gli ottavi

Valentina Gottardi e Marta Menegatti hanno conquistato la prima vittoria nel torneo di beach volley alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre hanno sconfitto le egiziane Marwa Abdelhady e Doaa Elghobashy per 2-0 (21-16; 21-10) in 41 minuti di gioco, riscattando così la sconfitta rimediata al tie-break contro le spagnole Liliana Fernandez Steiner e Paula Soria Gutierrez. Le azzurre hanno così agganciato le iberiche e le brasiliane Ana Patricia/Duda in testa alla classifica generale della Pool A con un successo.

Ora testa all’ultima giornata: Liliana/Paula non dovrebbero avere problemi a regolare la egiziane, le nostre portacolori cercheranno invece il grande colpaccio le sudamericane. Ricordiamo che vengono ammesse agli ottavi di finale le primi due coppie dei sei gironi e le due migliori terze, mentre le altre quattro terze disputeranno un lucky loser round che metterà in palio gli ultimi pass per proseguire l’avventura sulla sabbia all’ombra della Torre Eiffel.

Le azzurre hanno preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute dei due set contro delle avversarie tecnicamente inferiori e sono state brave a tenere in mano il pallino del gioco. Valentina Gottardi ha messo a segno 18 punti (9 vincenti, addirittura 6 ace, 3 muri), mentre Marta Menegatti ha chiuso con 17 punti a referto (15 in attacco e 2 in battuta). Sette marcature a testa per Abdelhady ed Elghobashy, le azzurre hanno commesso qualche errore di troppo rispetto alle rivali (12 a 7).