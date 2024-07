Beach volley, cubani Diaz/Alayo sugli scudi nella prima giornata del torneo olimpico! Bene Ahman/Hellvig

Subito grande sorpresa nel torneo maschile con i cubani Diaz/Alayo che hanno sconfitto in due set una delle coppie aspiranti al podio, gli statunitensi Partain/Benesh. Avanti 16-11 nel primo set, la coppia USA ha letteralmente spento la luce subendo un break di 8-0 che ha lanciato la coppia cubana sul 21-18. Diaz/Alayo hanno vinto anche il secondo parziale con il punteggio di 21-18.

Nell’altro match giocato nel pomeriggio successo con qualche brivido per i numeri uno del mondo svedesi Ahmann/Hellvig che hanno vinto 2-0 contro gli australiani Nicolaidis/Carracher. Dominato il primo parziale con il punteggio di 21-14, la coppia scandinava ha sofferto più del previsto nel secondo set vincendo in volata 21-19. Tutto facile, o quasi per i brasiliani George/Andrè che hanno superato 2-0 i marocchini Abicha/Elgraoui. Sofferenza per i sudamericani nel primo set, vinto 21-18, senza storia il secondo parziale chiuso 21-10 dai brasiliani.

Nel torneo femminile iniziano con il piede giusto le australiane Mariafè/Clancy che riescono ad avere la meglio in volata 2-1 sulle cinesi Xue/Xia. Primo set tiratissimo vinto 22-20 dalla coppia australiana, cinesi dominanti nel secondo set con successo con il punteggio 21-14. Nel tie break ancora battaglia punto a punto con le australiane che si impongono con il punteggio di 16-14.

Senza storia la partita tra le statunitensi Nuss/Kloth con le canadesi Bansley/Bukovec. La coppia a Stelle e Strisce ha vinto in due set soffrendo solo nella prima parte di gara, prima di aggiudicarsi con il punteggio di 21-17 il pruimo set. Nel secondo parziale Nuss/Kloth hanno dominato fino al 21-14 conclusivo.

TORNEO MASCHILE

Pool A

27-Jul 15:00 CC Åhman/Hellvig SWE [1] Nicolaidis/Carracher AUS [24] 2-0 (21-14, 21-19) 0:36

27-Jul 23:00 CC Cottafava/Nicolai ITA [12] Cherif/Ahmed QAT [13] 0-2 (19-21, 18-21) 0:43

29-Jul 20:00 CC Åhman/Hellvig SWE [1] Cherif/Ahmed QAT [13]

29-Jul 09:00 CC Cottafava/Nicolai ITA [12] Nicolaidis/Carracher AUS [24]

01-Aug 10:00 CC Cherif/Ahmed QAT [13] Nicolaidis/Carracher AUS [24]

01-Aug 17:00 CC Åhman/Hellvig SWE [1] Cottafava/Nicolai ITA [12]

Pool B

28-Jul 21:00 CC Mol, A./Sørum, C. NOR [2] Grimalt M./Grimalt E. CHI [23]

28-Jul 10:00 CC van de Velde/Immers NED [11] Ranghieri/Carambula ITA [14]

31-Jul 22:00 CC Mol, A./Sørum, C. NOR [2] Ranghieri/Carambula ITA [14]

31-Jul 16:00 CC van de Velde/Immers NED [11] Grimalt M./Grimalt E. CHI [23]

02-Aug 10:00 CC Ranghieri/Carambula ITA [14] Grimalt M./Grimalt E. CHI [23]

02-Aug 20:00 CC Mol, A./Sørum, C. NOR [2] van de Velde/Immers NED [11]

Pool C

30-Jul 10:00 CC Ehlers/Wickler GER [3] Bassereau/Lyneel FRA [22]

30-Jul 09:00 CC Bryl/Łosiak POL [10] Hodges/Schubert AUS [15]

01-Aug 09:00 CC Ehlers/Wickler GER [3] Hodges/Schubert AUS [15]

01-Aug 21:00 CC Bryl/Łosiak POL [10] Bassereau/Lyneel FRA [22]

03-Aug 10:00 CC Hodges/Schubert AUS [15] Bassereau/Lyneel FRA [22]

03-Aug 09:00 CC Ehlers/Wickler GER [3] Bryl/Łosiak POL [10]

Pool D

27-Jul 19:00 CC George/Andre BRA [4] Abicha/Elgraoui MAR [21] 2-0 (21-18, 21-10) 0:36

27-Jul 14:00 CC Partain/Benesh USA [9] Diaz/Alayo CUB [16] 0-2 (18-21, 18-21) 0:38

30-Jul 12:00 CC George/Andre BRA [4] Diaz/Alayo CUB [16]

30-Jul 15:00 CC Partain/Benesh USA [9] Abicha/Elgraoui MAR [21]

01-Aug 12:00 CC Diaz/Alayo CUB [16] Abicha/Elgraoui MAR [21]

01-Aug 15:00 CC George/Andre BRA [4] Partain/Benesh USA [9]

Pool E

28-Jul 17:00 CC Perusic/Schweiner CZE [5] Schachter/Dearing CAN [20]

28-Jul 20:00 CC Evandro/Arthur BRA [8] Hörl/Horst AUT [17]

31-Jul 09:00 CC Perusic/Schweiner CZE [5] Hörl/Horst AUT [17]

31-Jul 20:00 CC Evandro/Arthur BRA [8] Schachter/Dearing CAN [20]

02-Aug 11:00 CC Hörl/Horst AUT [17] Schachter/Dearing CAN [20]

02-Aug 21:00 CC Perusic/Schweiner CZE [5] Evandro/Arthur BRA [8]

Pool F

29-Jul 16:00 CC Krou/Gauthier-Rat FRA [6] Evans/Budinger USA [19]

29-Jul 10:00 CC Boermans/de Groot NED [7] Herrera/Gavira ESP [18]

30-Jul 17:00 CC Krou/Gauthier-Rat FRA [6] Herrera/Gavira ESP [18]

30-Jul 20:00 CC Boermans/de Groot NED [7] Evans/Budinger USA [19]

02-Aug 15:00 CC Herrera/Gavira ESP [18] Evans/Budinger USA [19]

02-Aug 16:00 CC Krou/Gauthier-Rat FRA [6] Boermans/de Groot NED [7]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

28-Jul 16:00 CC Ana Patrícia/Duda BRA [1] Marwa/D. Elghobashy EGY [24]

28-Jul 09:00 CC Gottardi/Menegatti ITA [12] Liliana/Paula ESP [13]

30-Jul 21:00 CC Ana Patrícia/Duda BRA [1] Liliana/Paula ESP [13]

30-Jul 11:00 CC Gottardi/Menegatti ITA [12] Marwa/D. Elghobashy EGY [24]

01-Aug 11:00 CC Liliana/Paula ESP [13] Marwa/D. Elghobashy EGY [24]

01-Aug 20:00 CC Ana Patrícia/Duda BRA [1] Gottardi/Menegatti ITA [12]

Pool B

27-Jul 22:00 CC Nuss/Kloth USA [2] Bansley/Bukovec CAN [23] 2-0 (21-17, 21-14) 0:38

27-Jul 18:00 CC Xue/X. Y. Xia CHN [11] Mariafe/Clancy AUS [14] 1-2 (20-22, 21-14, 14-16) 0:52

29-Jul 22:00 CC Nuss/Kloth USA [2] Mariafe/Clancy AUS [14]

29-Jul 11:00 CC Xue/X. Y. Xia CHN [11] Bansley/Bukovec CAN [23]

01-Aug 16:00 CC Mariafe/Clancy AUS [14] Bansley/Bukovec CAN [23]

01-Aug 22:00 CC Nuss/Kloth USA [2] Xue/X. Y. Xia CHN [11]

Pool C

28-Jul 22:00 CC Hughes/Cheng USA [3] Hermannova/Stochlova CZE [22]

28-Jul 12:00 CC Müller/Tillmann GER [10] Vieira/Chamereau FRA [15]

31-Jul 15:00 CC Hughes/Cheng USA [3] Vieira/Chamereau FRA [15]

31-Jul 11:00 CC Müller/Tillmann GER [10] Hermannova/Stochlova CZE [22]

02-Aug 12:00 CC Vieira/Chamereau FRA [15] Hermannova/Stochlova CZE [22]

02-Aug 22:00 CC Hughes/Cheng USA [3] Müller/Tillmann GER [10]

Pool D

29-Jul 15:00 CC Melissa/Brandie CAN [4] Poletti/Michelle PAR [21]

29-Jul 17:00 CC Tina/Anastasija LAT [9] Esmée/Zoé SUI [16]

31-Jul 21:00 CC Melissa/Brandie CAN [4] Esmée/Zoé SUI [16]

31-Jul 12:00 CC Tina/Anastasija LAT [9] Poletti/Michelle PAR [21]

03-Aug 11:00 CC Esmée/Zoé SUI [16] Poletti/Michelle PAR [21]

03-Aug 17:00 CC Melissa/Brandie CAN [4] Tina/Anastasija LAT [9]

Pool E

28-Jul 11:00 CC Carol/Barbara BRA [5] Akiko/Ishii JPN [20]

28-Jul 15:00 CC Stam/Schoon NED [8] Paulikiene/Raupelyte LTU [17]

30-Jul 16:00 CC Carol/Barbara BRA [5] Paulikiene/Raupelyte LTU [17]

30-Jul 22:00 CC Stam/Schoon NED [8] Akiko/Ishii JPN [20]

02-Aug 09:00 CC Paulikiene/Raupelyte LTU [17] Akiko/Ishii JPN [20]

02-Aug 17:00 CC Carol/Barbara BRA [5] Stam/Schoon NED [8]

Pool F

29-Jul 21:00 CC Placette/Richard FRA [6] Ludwig/Lippmann GER [19]

29-Jul 12:00 CC Hüberli/Brunner SUI [7] Álvarez M/Moreno ESP [18]

31-Jul 17:00 CC Placette/Richard FRA [6] Álvarez M/Moreno ESP [18]

31-Jul 10:00 CC Hüberli/Brunner SUI [7] Ludwig/Lippmann GER [19]

03-Aug 12:00 CC Álvarez M/Moreno ESP [18] Ludwig/Lippmann GER [19]

03-Aug 16:00 CC Placette/Richard FRA [6] Hüberli/Brunner SUI [7]