Beach volley, Cottafava e Nicolai vincono alle Olimpiadi: battuti gli australiani, ottavi di finale più vicini

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno conquistato la prima vittoria nel torneo di beach volley alle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfiggendo gli australiani Mark Nicolaidis e Izac Carracher per 2-0 (21-19; 21-18). La coppia tricolore ha rialzato la testa dopo la sconfitta rimediata due giorni fa contro i qatarini Cherif/Ahmed nel campo allestito all’ombra della Torre Eiffel e si è portata provvisoriamente al comando della classifica della Pool A (una vittoria e una sconfitta), insieme ai già citati Cherif/Ahmed e agli svedesi Ahman-Hellvig, che questa sera si incroceranno nello scontro diretto.

I nostri portacolori torneranno in scena giovedì 1° agosto (ore 17.00) per incrociare proprio gli scandinavi in un incontro cruciale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: vengono ammessi agli ottavi di finale i primi due dei sei gironi e le due migliori terze, mentre le altre quattro terze disputeranno un lucky loser round che metterà in palio gli ultimi pass per proseguire l’avventura sulla sabbia dei Giochi. Gli azzurri si sono rimessi pienamente in carreggiata dopo il ko iniziale e hanno tutte le carte in regola per avanzare nella rassegna a cinque cerchi.

Paola Nicolai ha messo a segno 26 punti (22 vincenti, 3 muri, 1 ace), mentre Samuele Cottafava ha chiuso con nove punti all’attivo (7 in attacco, 2 in battuta). I due azzurri hanno commesso 12 errori contro 7 degli oceanici, 16 punti per Nicolaidis e 9 per Carracher, oggi incappati nella seconda sconfitta nel torneo dopo quella al debutto contro gli svedesi.

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia ha messo subito il turbo con un diagonale di Cottafava, un vincente e un pallonetto di Nicolai (7-4), poi altro tocco e muro di Nicolai (12-7). Nicolaidis si avvicina con un muro e un ace (13-11), ma Nicolai non si tira indietro e con un cut timbra il 17-13. Sul 20-17 Nicolaidis annulla due set-point, ma poi gli australiani sbagliano al servizio.

Gli azzurri sono costretti a inseguire in avvio di seconda frazione (4-6), poi Nicolai si esalta con muro e ace per il sorpasso sul 7-6. Sul 10-9 gli azzurri operano lo strappo: vincente e slash di Nicolai, intervallati da due ace di Cottafava per il 14-9. L’Italia prova a gestire il margine (18-14), ma un errore di Cottafava, un muro di Carracher e un vincente di Nicolaidis riaprono tutto (18-17). Sul 19-18 mani aout di Cottafava e attacco in rete di Nicolaidis per chiudere i conti.