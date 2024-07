Beach volley, Cherif/Ahmed mandano in tilt i numeri uno svedesi a Parigi! Svizzera sugli scudi tra le donne

I qatarini Cherif/Ahmed non si fermano più sulla sabbia di Parigi. Dopo aver sconfitto in apertura di torneo la coppia azzurra Nicolai7Cottafava, la coppia del Qatar ha compiuto una vera e propria impresa nella seconda partita del girone battendo 2-1 (15-21, 21-19, 20-18) nientemeno che i numeri uno del ranking, gli svedesi Ahman/Hellvig, minando così un po’ le certezze di una delle coppie più attese del torneo olimpico. Nello stesso girone primo successo per Nicolai/Cottafava, 2-0 contro gli australiani Nicolaidis/Carracher.

Nella Pool F vittoria tutt’altro che a sorpresa degli statunitensi Evans/Budinger contro la coppia francese Krou/Gauthier-Rat, sconfitta con un secco 2-0 (21-14, 21-11) e degli olandesi Boermans/De Groot che hanno superato 2-0 (21-15, 21-15) i veterani dei tornei olimpici, gli spagnoli Herrera/Gavira.

In campo femminile grande giornata delle coppie svizzere con Esmèe/Zoè che hanno superato con un netto 2-0 (21-15, 21-14) le lettoni Tina/Anastasija e Huberli/Brunner che si sono imposte 2-0 (21-12, 21-19) sulle emergenti spagnole Alvarez/Moreno. Non si fermano le statunitensi Nuss/Kloth che si sbarazzano in due set delle australiane Mariafè/Clancy, mentre una delle sorprese del giorno è la vittoria delle padrone di casa Placette/Richard sulla campionessa olimpica Ludwig in coppia con Lippmann (2-0).

Prima vittoria a Parigi per le cinesi Xue/Xia che hanno battuto 2-0 (21-15, 21-19) le canadesi Bansley/Bukovec e per le canadesi Melissa/Brandie che hanno superato 2-0 (21-16, 21-12) le paraguayane Poletti/Michelle.

TORNEO MASCHILE

Pool A

27-Jul 15:00 CC Åhman/Hellvig SWE [1] Nicolaidis/Carracher AUS [24] 2-0 (21-14, 21-19)

27-Jul 23:00 CC Cottafava/Nicolai ITA [12] Cherif/Ahmed QAT [13] 0-2 (19-21, 18-21)

29-Jul 20:00 CC Åhman/Hellvig SWE [1] Cherif/Ahmed QAT [13] 1-2 (21-15, 19-21, 18-20)

29-Jul 09:00 CC Cottafava/Nicolai ITA [12] Nicolaidis/Carracher AUS [24] 2-0 (21-19, 21-18)

01-Aug 10:00 CC Cherif/Ahmed QAT [13] Nicolaidis/Carracher AUS [24]

01-Aug 17:00 CC Åhman/Hellvig SWE [1] Cottafava/Nicolai ITA [12]

Pool B

28-Jul 21:00 CC Mol, A./Sørum, C. NOR [2] Grimalt M./Grimalt E. CHI [23] 2-0 (21-14, 21-16)

28-Jul 10:00 CC van de Velde/Immers NED [11] Ranghieri/Carambula ITA [14] 1-2 (20-22, 21-19, 13-15)

31-Jul 22:00 CC Mol, A./Sørum, C. NOR [2] Ranghieri/Carambula ITA [14]

31-Jul 16:00 CC van de Velde/Immers NED [11] Grimalt M./Grimalt E. CHI [23]

02-Aug 10:00 CC Ranghieri/Carambula ITA [14] Grimalt M./Grimalt E. CHI [23]

02-Aug 20:00 CC Mol, A./Sørum, C. NOR [2] van de Velde/Immers NED [11]

Pool C

30-Jul 10:00 CC Ehlers/Wickler GER [3] Bassereau/Lyneel FRA [22]

30-Jul 09:00 CC Bryl/Łosiak POL [10] Hodges/Schubert AUS [15]

01-Aug 09:00 CC Ehlers/Wickler GER [3] Hodges/Schubert AUS [15]

01-Aug 21:00 CC Bryl/Łosiak POL [10] Bassereau/Lyneel FRA [22]

03-Aug 10:00 CC Hodges/Schubert AUS [15] Bassereau/Lyneel FRA [22]

03-Aug 09:00 CC Ehlers/Wickler GER [3] Bryl/Łosiak POL [10]

Pool D

27-Jul 19:00 CC George/Andre BRA [4] Abicha/Elgraoui MAR [21] 2-0 (21-18, 21-10)

27-Jul 14:00 CC Partain/Benesh USA [9] Diaz/Alayo CUB [16] 0-2 (18-21, 18-21)

30-Jul 12:00 CC George/Andre BRA [4] Diaz/Alayo CUB [16]

30-Jul 15:00 CC Partain/Benesh USA [9] Abicha/Elgraoui MAR [21]

01-Aug 12:00 CC Diaz/Alayo CUB [16] Abicha/Elgraoui MAR [21]

01-Aug 15:00 CC George/Andre BRA [4] Partain/Benesh USA [9]

Pool E

28-Jul 17:00 CC Perusic/Schweiner CZE [5] Schachter/Dearing CAN [20] 2-0 (21-17, 21-19)

28-Jul 20:00 CC Evandro/Arthur BRA [8] Hörl/Horst AUT [17] 2-0 (21-18, 21-19)

31-Jul 09:00 CC Perusic/Schweiner CZE [5] Hörl/Horst AUT [17]

31-Jul 20:00 CC Evandro/Arthur BRA [8] Schachter/Dearing CAN [20]

02-Aug 11:00 CC Hörl/Horst AUT [17] Schachter/Dearing CAN [20]

02-Aug 21:00 CC Perusic/Schweiner CZE [5] Evandro/Arthur BRA [8]

Pool F

29-Jul 16:00 CC Krou/Gauthier-Rat FRA [6] Evans/Budinger USA [19] 0-2 (14-21, 11-21)

29-Jul 10:00 CC Boermans/de Groot NED [7] Herrera/Gavira ESP [18] 2-0 (21-15, 21-15)

30-Jul 17:00 CC Krou/Gauthier-Rat FRA [6] Herrera/Gavira ESP [18]

30-Jul 20:00 CC Boermans/de Groot NED [7] Evans/Budinger USA [19]

02-Aug 15:00 CC Herrera/Gavira ESP [18] Evans/Budinger USA [19]

02-Aug 16:00 CC Krou/Gauthier-Rat FRA [6] Boermans/de Groot NED [7]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

28-Jul 16:00 CC Ana Patrícia/Duda BRA [1] Marwa/D. Elghobashy EGY [24] 2-0 (21-14, 21-19)

28-Jul 09:00 CC Gottardi/Menegatti ITA [12] Liliana/Paula ESP [13] 1-2 (20-22, 21-9, 14-16)

30-Jul 21:00 CC Ana Patrícia/Duda BRA [1] Liliana/Paula ESP [13]

30-Jul 11:00 CC Gottardi/Menegatti ITA [12] Marwa/D. Elghobashy EGY [24]

01-Aug 11:00 CC Liliana/Paula ESP [13] Marwa/D. Elghobashy EGY [24]

01-Aug 20:00 CC Ana Patrícia/Duda BRA [1] Gottardi/Menegatti ITA [12]

Pool B

27-Jul 22:00 CC Nuss/Kloth USA [2] Bansley/Bukovec CAN [23] 2-0 (21-17, 21-14)

27-Jul 18:00 CC Xue/X. Y. Xia CHN [11] Mariafe/Clancy AUS [14] 1-2 (20-22, 21-14, 14-16)

29-Jul 22:00 CC Nuss/Kloth USA [2] Mariafe/Clancy AUS [14] 2-0 (21-16, 21-16)

29-Jul 11:00 CC Xue/X. Y. Xia CHN [11] Bansley/Bukovec CAN [23] 2-0 (21-15, 21-19)

01-Aug 16:00 CC Mariafe/Clancy AUS [14] Bansley/Bukovec CAN [23]

01-Aug 22:00 CC Nuss/Kloth USA [2] Xue/X. Y. Xia CHN [11]

Pool C

28-Jul 22:00 CC Hughes/Cheng USA [3] Hermannova/Stochlova CZE [22] 2-0 (21-16, 21-11)

28-Jul 12:00 CC Müller/Tillmann GER [10] Vieira/Chamereau FRA [15] 2-0 (21-14, 21-12)

31-Jul 15:00 CC Hughes/Cheng USA [3] Vieira/Chamereau FRA [15]

31-Jul 11:00 CC Müller/Tillmann GER [10] Hermannova/Stochlova CZE [22]

02-Aug 12:00 CC Vieira/Chamereau FRA [15] Hermannova/Stochlova CZE [22]

02-Aug 22:00 CC Hughes/Cheng USA [3] Müller/Tillmann GER [10]

Pool D

29-Jul 15:00 CC Melissa/Brandie CAN [4] Poletti/Michelle PAR [21] 2-0 (21-16, 21-12)

29-Jul 17:00 CC Tina/Anastasija LAT [9] Esmée/Zoé SUI [16] 0-2 (15-21, 14-21)

31-Jul 21:00 CC Melissa/Brandie CAN [4] Esmée/Zoé SUI [16]

31-Jul 12:00 CC Tina/Anastasija LAT [9] Poletti/Michelle PAR [21]

03-Aug 11:00 CC Esmée/Zoé SUI [16] Poletti/Michelle PAR [21]

03-Aug 17:00 CC Melissa/Brandie CAN [4] Tina/Anastasija LAT [9]

Pool E

28-Jul 11:00 CC Carol/Barbara BRA [5] Akiko/Ishii JPN [20] 2-0 (21-12, 21-19)

28-Jul 15:00 CC Stam/Schoon NED [8] Paulikiene/Raupelyte LTU [17] 2-0 (21-17, 21-19)

30-Jul 16:00 CC Carol/Barbara BRA [5] Paulikiene/Raupelyte LTU [17]

30-Jul 22:00 CC Stam/Schoon NED [8] Akiko/Ishii JPN [20]

02-Aug 09:00 CC Paulikiene/Raupelyte LTU [17] Akiko/Ishii JPN [20]

02-Aug 17:00 CC Carol/Barbara BRA [5] Stam/Schoon NED [8]

Pool F

29-Jul 21:00 CC Placette/Richard FRA [6] Ludwig/Lippmann GER [19] 2-0 (21-14, 22-20)

29-Jul 12:00 CC Hüberli/Brunner SUI [7] Álvarez M/Moreno ESP [18] 2-0 (21-12, 21-19)

31-Jul 17:00 CC Placette/Richard FRA [6] Álvarez M/Moreno ESP [18]

31-Jul 10:00 CC Hüberli/Brunner SUI [7] Ludwig/Lippmann GER [19]

03-Aug 12:00 CC Álvarez M/Moreno ESP [18] Ludwig/Lippmann GER [19]

03-Aug 16:00 CC Placette/Richard FRA [6] Hüberli/Brunner SUI [7]